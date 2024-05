Premier League, Arsenal e City non mollano un centimetro

Una volta amici, oggi rivali che non mollano un centimetro in del finale della Premier League. Arsenal e Manchester City si giocano il titolo a 3 gare da termine (4 per i Citizens) a suon di vittorie. Anche ieri è stata una giornata quasi monotona, con i Gunners vittoriosi 3-0 sul Bournemouth e il Manchester City 5-1 sul Wolverhampton. Due successi che lasciano invariate le distanze in classifica: Arsenal 83, Manchester City 82, e riducono ancora di più le flebili speranze di Klopp e del suo Liverpool di tornare in corsa per la vittoria finale.

I Reds, comunque, sono in campo in questi minuti contro il Tottenham e saranno arbitri del destino degli Spurs, sempre più lontani dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Arsenal nel segno di Rice

Giornata da incorniciare per Declan Rice. Il mediano, che in estate ha preferito l’Arsenal al Manchester City, è stato decisivo nella gara vinta 3-0 sul Bournemouth. Gol del 2-0 e assist per fissare il risultato sul rotondo 3-0. E certezza di stare in testa alla graduatoria di Premier League per Arteta e i suoi giocatori. I londinesi devono assolutamente tenere questo passo infernale se vogliono sperare nel titolo in caso di cedimento del Manchester City. Un cedimento che sembra non poter arrivare, anche perché come noto in questo periodo della stagione, la squadra di Guardiola sembra aumentare il ritmo.

Manchester City e Haaland cambiano ritmo per conquistare la Premier League

La gara di ieri del Manchester City in casa contro il Wolverhampton sembra aver dato dimostrazione che i Citizens e Erling Haaland non hanno intenzione di cedere lo scettro. La squadra di Guardiola asfalta i Wolves grazie al poker di Haaland che risponde a Cole Palmer del Chelsea, che si era portato a ridosso del norvegese in classifica cannonieri. La squadra di Guardiola rimane a -1 nella classifica della Premier League, ma conserva il bonus recupero contro il Tottenham.

Ora comunque c’è una data precisa, il 14 maggio, potremo finalmente sapere quando si giocherà la sfida tra Citizens e Spurs che deciderà probabilmente le sorti della Premier League.