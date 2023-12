“Sarò l’allenatore della Juventus”: l’annuncio fa infuriare i tifosi

Un grande ex mira in altissimo e dichiara apertamente di volere allenare la Juve. Ma ai sostenitori bianconeri l’idea non piace affatto

Supporter bianconeri sul piede di guerra dopo l’annuncio rilasciato da un ex juventino che però non ha fatto piacere a non pochi tifosi. Si tratta di un personaggio decisamente divisivo, che più di una volta ha fatto parlare di sé in passato.

Ma da un po’ le strade sue e della Juventus si sono divise. Il fatto però che lui abbia fatto sapere di volere fare il suo ritorno nella Torino juventina dalla porta principale non è piaciuto. Questa autoproclamazione da parte sua ha suscitato sensazioni contrastanti.

Perché c’è da dire che anche quando militava tra i ranghi della Juve da calciatore, suddetto personaggio era riuscito ad inimicarsi una fetta considerevole di sostenitori bianconeri. Specialmente a seguito di un episodio ben specifico.

Fatto sta che ora diversi tifosi hanno espresso tutta la loro contrarietà al proposito di questo Mister X di volere diventare allenatore della Juventus, un giorno. Di chi si tratta?

Allenatore della Juve? Tanti tifosi arrabbiati dicono no

Sui social network ci sono diversi juventini che rispondono con un “no grazie” a questo possibile scenario futuro. Il protagonista in questione è Leonardo Bonucci, che al quotidiano sportivo spagnolo “Marca” ha espresso proprio questo suo desiderio.

Più che desiderio è un obiettivo, in verità: “Voglio fare l’allenatore e se riuscissi a diventarlo nell’élite, la Juve è uno dei club che mi piacerebbe allenare. La Juventus è una parte cruciale della mia vita.” Commentando il ritiro dal calcio di Giorgio Chiellini, che ha concluso la sua esperienza da giocatore con i Los Angeles FC a 39 anni, Bonucci ha auspicato di. E dice che Chiellini ha sempre avuto il piglio per fare ritrovare in bianconero il compagno di mille battaglieil dirigente, mentre lui studierà per diventare per l’appunto allenatore. Incrociarsi di nuovo in questi ruoli alla Juve sarebbe bello. Ma non per i tifosi, da quanto si evince dai social.

C’è chi non ha mai apprezzato il carattere fin troppo forte di Bonucci e chi non gli ha mai perdonato il passaggio al Milan, da lui tanto voluto, ed il successivo ritorno alla Juventus come se niente fosse. Ad ogni modo un obiettivo così ambizioso diventerà realtà solamente se Bonucci se ne dimostrerà capace. E lui è pronto a smentire tutti i suoi detrattori.

Attualmente Bonucci gioca con l’Union Berlino, con il quale però ha mancato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League ed anche il passaggio in Europa League. La squadra tedesca, inserita nello stesso girone del Napoli, ha concluso mestamente il proprio percorso in coppa all’ultimo posto con due soli punti.