Valentina Vignali lascia senza parole: tacchi che tolgono il respiro

Valentina Vignali resta sempre speciale per il suo pubblico. Gli ultimi scatti confermano la sua grande presa sui fan

La cestista-influencer Valentina Vignali è al top della forma. Le sue foto sono tra le più visualizzate, ed è una delle star del web che maggiormente si sta imponendo in questi giorni finali del 2023.

Un anno da protagonista vissuto e ancora tante energie per incantare il pubblico da casa: Valentina Vignali stupisce ancora, la cestista sa di piacere e alimenta sempre più la sfida sul web. La concorrenza delle altre influencer non la spaventa di certo, ha i numeri giusti per incantare e sa essere sempre molto convincente sui social.

Valentina Vignali ormai esporta la bellezza italiana in giro, ogni settimana per lei c’è una nuova avventura e in questo caso è addirittura dall’altra parte del mondo a dare un saggio del suo fascino indiscusso. La platea di Abu Dhabi si unisce a quella italiana nell’applaudirla per la sua ottima forma.

Valentina Vignali, gambe da urlo per i fan

Valentina Vignali domina la scena non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, lì dove viaggia tra un paese e l’altro. Ospite di uno dei migliori alberghi al mondo, la stupenda influencer domina la scena e si mostra così al massimo della forma fisica: i fan sono rimasti a bocca aperta. Il contesto lussuoso diventa la cornice ideale per mostrarsi con slancio: Valentina Vignali ammalia tutti, una stella brilla anche all’estero con convinzione.

Abito luccicante, gambe lunghe e scoperte, tacchi d’ordinanza: difficile resistere alla Vignali. Le foto da Abu Dhabi stanno facendo il giro del mondo, i complimenti non mancano e chissà se tra qualche fan sui social ci sia anche qualche sceicco. I like sono tanti, alcuni anche famosi come quello di Aida Yespica, un’altra bellezza con curve abbondanti sul web. La venezuelana, in questo caso, riconosce le qualità della Vignali.

La stupenda cestista vuole così diventare una della star nella terra degli sceicchi e del lusso, il giro del mondo si sta completando alla grande in questo 2023. Gli spostamenti sono stati tanti, l’estate soprattutto l’ha vista spesso integrarsi nei vari contesti con grande spontaneità e con foto mozzafiato. Ha giocato in America nei campetti di periferia, ha brillato sulle spiagge italiane e di Formentera ed ha visitato capitali europee come Parigi e Madrid. Valentina Vignali ormai è una globe-trotter delle influencer con risultati sempre più evidenti.