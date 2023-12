Milan più lesto del Bayern Monaco: arriva il nuovo rinforzo dalla Premier

Il Milan a breve può soffiare un grande obiettivo di mercato al Bayern Monaco: il giocatore arriva direttamente dalla Premier League

Il Milan non è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions, nonostante la vittoria in casa del Newcastle per 1-2. Il pareggio tra il Borussia Dortmund e il PSG ha condannato i rossoneri alla ‘retrocessione’ in Europa League e Stefano Pioli ha già indicato la via: fare di tutto per vincerla.

Anche i giocatori sono fiduciosi e vogliosi di fare bene, soprattutto perché il Milan nella propria storia non è mai riuscito a vincere questa coppa. Un obiettivo da raggiungere che, però, sarà molto dispendioso a livello fisico e mentale.

Ed è per questo motivo, oltre che ovviamente per i tanti infortuni, che il Milan ha bisogno di acquistare un difensore centrale a gennaio. Sono stati fatti tanti nomi, altri credibili altri molto meno, ma sta di fatto che Furlani e Moncada si sono attivati per rinforzare la rosa di Pioli.

Nelle ultime ore prende quota la notizia di un concreto interesse per Clement Lenglet, difensore centrale dell’Aston Villa. Non è un elemento fondamentale di Unai Emery e infatti in Premier League fatica a trovare spazio, tanto che fino a questo momento ha collezionato soltanto panchine, giocando solo in Conference.

Il Milan supera il Bayern Monaco per Lenglet

Anche il Bayern Monaco è molto interessato a Lenglet. Tuttavia, c’è il Milan in prima fila per l’arrivo del difensore centrale francese, che è in prestito all’Aston Villa. Il cartellino, infatti, appartiene al Barcellona con il quale ha un contratto fino al 30 giugno 2026.

E’ considerato dal club rossonero il profilo giusto per rinforzare la difesa, che necessita di giocatori a livello numerico e qualitativo visti i tanti infortuni che stanno colpendo la squadra di Pioli e l’emergenza totale.

Lenglet è un classe ’95, nel pieno della sua maturità calcistica. All‘Aston Villa non riesce ad adattarsi alle esigenze di Emery, che sta puntando molto di più sulla coppia Diego Carlos-Pau Torres e i risultati gli stanno dando ragione.

Il Milan, comunque, potrebbe presentare un’offerta già a gennaio soprattutto se effettivamente Lenglet farà di tutto per andare via dall’Aston Villa. Il Barça deve cedere per monetizzare e si ‘accontenterebbe’ anche di circa 10 milioni di euro. Non resta che attendere l’evolversi della situazione, che comunque porta i rossoneri in vantaggio anche sul Bayern Monaco che pure sta vivendo delle difficoltà in difesa.