Polemica Sinner, arriva l’annuncio: svolta improvvisa

Jannik Sinner si sta preparando al meglio in vista della prossima stagione. A gennaio lo attende un grande evento come gli Australian Open

Il trionfo in Coppa Davis dopo quasi mezzo secolo è stato celebrato, giustamente, come un evento straordinario. Con la fondata speranza che da qui ai prossimi anni la conquista dell’ambita Insalatiera d’argento diventi una piacevole abitudine. Le premesse affinché questo accada non mancano.

La Nazionale italiana di tennis è composta da giocatori giovani e di talento, tutti alle prese con importanti margini di crescita. C’è un vero fuoriclasse, Jannik Sinner, ottimi giocatori come Musetti e Sonego. In più un buonissimo ‘rincalzo‘ come Arnaldi. Senza dimenticare il possibile e auspicato ritorno ad alti livelli di Matteo Berrettini. Le prospettive sono rosee, almeno sulla carta.

Nel frattempo sta per avere inizio la nuova stagione agonistica. Tra la fine di dicembre e i primi di gennaio tutti i grandi interpreti della racchetta saranno protagonisti in Australia, pronti a contendersi il primo grande torneo dello Slam. Gli Australian Open in programma a partire dal 14 gennaio rappresentano il primo gande obiettivo di Sinner che sul cemento di Melbourne non è mai andato oltre i quarti di finale.

Ma a tenere banco in questi giorni è ancora l’eco suscitata dalla grande vittoria degli azzurri in Coppa Davis. Il capitano Filippo Volandri, aspramente criticato fino a qualche mese fa, è ora ricoperto di elogi e complimenti.

Sinner, Volandri liquida le polemiche: i tifosi sono entusiasti

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Eurosport, Volandri ha voluto fare chiarezza in merito alle polemiche sollevate da una parte della stampa quando Sinner in primavera si autoescluse dai match di qualificazione alle fasi finali della Davis che si svolsero a Bologna. Il tennista altoatesino fu investito da una valanga di critiche e accusato di non nutrire alcun sentimento nei confronti della maglia azzurra.

Volandri a distanza di tempo ribadisce quanto già in parte dichiarato qualche mese fa: “Non ho mai pensato neanche per un secondo di non riconvocare Sinner dopo le polemiche per il suo forfait a Bologna. Jannik aveva dato la sua disponibilità fino alla partita con Zverev, poi ha avuto dei problemi. Ricordo – ha concluso il capitano azzurro – che lui è quello che ha più presenze in Nazionale con me”.

Al resto ha pensato poi Sinner le cui grandi imprese firmate contro Serbia e Australia hanno messo a tacere, si spera una volta per tutte, ogni tipo di speculazione.