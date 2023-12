Sainz rinnovo in bilico: sei piloti in cerca di Ferrari

Carlos Sainz potrebbe non restare alla Ferrari a lunga scadenza: a Maranello si va già caccia al possibile sostituto

Le strategie della Ferrari sono piuttosto chiare e si orientano tutte verso Charles Leclerc. Chi potrebbe farne le spese è Carlos Sainz, per cui non mancano le alternative in griglia.

La Ferrari non ha di certo trovato grandi soddisfazioni in questo 2023 appena concluso, con un terzo posto nel Campionato Costruttori alle spalle di Red Bull e Mercedes. Rispetto all’anno precedente c’è stato un passo indietro importante, sia in termini tecnici che di risultati. Frederic Vasseur sta spingendo tutti a dare il massimo a Maranello per progettare una vettura che sia più competitiva nel 2024.

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno poco di cui rimproverarsi nei 22 Gran Premi disputati. più che di errori individuali questa volta si è trattato di problematiche strutturali legate alla SF-23. Lo spagnolo ha comunque sorriso per la vittoria ottenuta a Singapore (l’unica non marcata Red Bull) mentre alla fine Charles può accontentarsi del quinto posto in graduatoria, vincendo la sfida interna con il compagno di box (pari punti con Alonso quarto).

Oltre a pensare alla monoposto che verrà, il Cavallino Rampante deve anche prolungare il contratto ai propri piloti, entrambi in scadenza nel 2024. Se per Leclerc la firma sembra essere ad un passo (fino al 2029), il futuro di Sainz è appeso ad un filo.

Ferrari, per il dopo Sainz è corsa a 6: c’è anche l’ipotesi Perez

Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, il #55 non è così sicuro di restare a Maranello. Non è una sorpresa di certo l’interessamento dell’Audi, che entrerà al fianco della Sauber nel 2026. Sainz sarebbe l’alfiere giusto per portare avanti il progetto ma resterebbe da capire cosa fare nel 2025. Ci sono due opzioni: o una soluzione ponte con la Ferrari, con rinnovo di un solo anno, oppure le porte dell’Alpine, al posto di Gasly.

A quel punto il francese potrebbe fare il percorso inverso, arrivando alla Rossa. Oltre a lui in lizza ci sono almeno altri cinque piloti. Il primo potrebbe essere Sergio Perez, sempre più distante da una permanenza in Red Bull. Lo stesso Ricciardo, se non dovesse avere una chance a Milton Keynes potrebbe tornare in ballo, come figura esperta al fianco di Leclerc.

Da tenere sott’occhio c’è anche Albon, amico di Charles e ben visto da Vasseur. Profilo più stagionato sarebbe invece quelli di Hulkenberg, già vicino alla Rossa in passato. Da non escludere anche Esteban Ocon, anch’esso in buoni rapporti con il #19. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta qualora Sainz dovesse salutare.