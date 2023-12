Serie A, 16esima giornata: spicca Lazio-Inter! Juventus in trasferta a Genova

Archiviata la tre giorni europea, torna nuovamente la Serie A. Questa sera, Genoa-Juventus inaugurerà la 16esima giornata di campionato. Vediamo nel dettaglio quali sono le gare da tener d’occhio.

La Vecchia Signora, ancora una volta, si troverà a disputare la gara d’avvio della giornata. I bianconeri vengono da un buon momento di forma, che li ha portati a vincere quattro delle ultime cinque partite e a stabilirsi in seconda posizione con 36 punti, due in meno dell’Inter capolista e ben 8 più del Milan terzo.

Il Grifone ha, invece, perso tre delle ultime cinque gare ed attualmente occupa la 14esima posizione con 15 punti. Tra le mura amiche, i rossoblu hanno fatto registrare un buon bottino (11 punti in 7 gare) e venderanno cara la pelle con i piemontesi: il successo esterno della Juventus è dato a 1,80 su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Unibet è a 1,77. Per otto volte, i bianconeri hanno pareggiato il primo tempo: il segno “X” all’intervallo, questa volta, vale 2,01 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,91 e su Betclic 2.

Domenica alle ore 12,30 si giocherà, invece, Milan-Monza. Il Diavolo ha vinto in rimonta la sfida europea col Newcastle, chiudendo al terzo posto il gruppo di Champions. In campionato, ha necessità di non perdere terreno nei confronti di Inter e Juventus e soprattutto evitare che le inseguitrici possano avvicinarsi ulteriormente. La scorsa stagione, a San Siro, i rossoneri si imposero con un secco 4-1 sui brianzoli: questa volta, l’“Handicap 1 (-1)” è proposto a 2,71 su Planetwin365; su Unibet 2,60 e su Betclic 2,53. Il segno “1” all’intervallo è quotato 2,15 su Planetwin365; su WilliamHill 2,05 e su Unibet 2,10.

Il big match di giornata può essere considerato, però, Lazio-Inter. La gara è prevista per domenica sera e mette l’una dinanzi all’altra la prima forza del campionato e la decima. I nerazzurri, reduci da un secondo posto ottenuto nel girone di Champions, stanno confermandosi come squadra forse più attrezzata della Serie A. Le 12 vittorie, i due pareggi e la sola sconfitta fanno ben comprendere il valore dei ragazzi di Simone Inzaghi. Discorso diverso per i biancocelesti, passati come secondi agli ottavi di Champions ma poco brillanti in campionato: dopo 15 giornate sono solo 21 i punti raccolti.

L’ultima gara giocata all’Olimpico tra le due squadre ha visto imporsi i biancocelesti con un netto 3-1. Chissà che anche stavolta i ragazzi di Sarri possano quantomeno evitare la sconfitta: la doppia chance “1X” è quotata su Planetwin365 a 2 come su Betclic con WilliamHill che la propone a 2,05. Molto allettante la quota del “Goal” su Planetwin365 a 1,82 con WilliamHill che la banca a 1,80 e Unibet a 1,87. Altrettanto interessante l’Over 2,5 a 1,93 su Planetwin365, con WilliamHill e Unibet che la propongono rispettivamente a 1,85 e 1,87.