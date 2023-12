Zirkzee fa impazzire tutti: tripla destinazione in Serie A

Joshua Zirkzee è sicuramente l’uomo del momento: fa impazzire tutti. Per lui ci sono già tre squadre in fila in Serie A che lo vogliono!

Se in Spagna c’è il Girona, in Premier League l’Aston Villa e in Bundesliga lo Stoccarda, in serie A possiamo dire che il ruolo di sorpresa assoluta è sicuramente del Bologna. Attualmente quarto in classifica affronterà domenica in uno scontro diretto per il quarto posto la Roma di José Mourinho priva di Lukaku e Dybala.

Il principale artefice del “miracolo” Bologna è sicuramente il suo condottiero Thiago Motta, ma anche i suoi uomini migliori a cui si affida settimana dopo settimana stanno spingendo i felsinei verso vette mai esplorate nel nuovo millennio.

Tra questi il principale è quel Joshua Zirkzee in cui è racchiuso tutto il senso della gestione Thiago Motta. Arrivato quasi in sordina e come vice-Arnautovic, dopo un’annata passata con più bassi che alti, con il tecnico italo-brasiliano che spesso in assenza dell’austriaco gli preferiva altri compagni come “falso nueve”, in questa stagione è esploso in tutta la sua forza tecnica. Con lo stesso allenatore che l’ha promosso a titolare inamovibile dell’attacco rossoblù e vietando l’arrivo di un altro attaccante di peso già la scorsa estate. Ci aveva visto lungo.

Tutti pazzi per Zirkzee: tripla destinazione in serie A! Ecco chi lo vuole

Gli è bastato meno di mezzo campionato per imporsi e prendersi sulle spalle la formazione felsinea, condotta al quarto posto a suon di gol e azioni decisive. Di questo passo il Bologna presto dovrà tornarci sul mercato per prendere un attaccante perché l’olandese finirà sicuramente in qualche big italiana. Così come il suo allenatore.

Sull’ex Parma e Bayern Monaco, infatti, ci sarebbero ben tre club di serie A come riferiscono alcune fonti e ben informati di mercato. E che club: non squadre banali ma le tre big per antonomasia del calcio italiano. Zirkzee, infatti, come evidenziato da Ekrem Konur, sarebbe finito nel mirino di Juventus, Milan e Inter.

Le tre storiche grandi del Nord sono pronte a dar vita ad una vera e propria battaglia per riuscire ad acquistare il giocatore che andrà al miglior offerente. Il Bologna si godrà l’asta che probabilmente si scatenerà, con buona pace per i tifosi rossoblù che dovranno presto abituarsi a vederlo con un’altra maglia. Magari dopo aver condotto i felsinei in Europa.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI