Conte torna ad allenare: il rientro stavolta è a sorpresa

Il futuro di Antonio Conte è ancora da scrivere. Il tecnico salentino non ha ancora trovato un club su cui puntare in modo deciso

Futuro da decifrare per Antonio Conte. Il tecnico salentino, fermo dalla scorsa primavera dopo l’addio al Tottenham, non ha ancora trovato una squadra che lo soddisfi convinta a puntare su di lui per le prossime stagioni. Il ‘no’ all’offerta del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che lo avrebbe voluto subito al posto di Rudi Garcia, potrebbe rivelarsi a lungo andare un errore.

Ammesso e non concesso che le priorità dell’ex tecnico di Juventus, Chelsea ed Inter siano in effetti l’Italia e la Serie A. Se così fosse le opzioni sul tavolo rischiano di diminuire drasticamente. Due delle possibili future alternative, Juventus e Roma, sembrano allontanarsi definitivamente.

La dirigenza bianconera e quella giallorossa sono soddisfatte del lavoro svolto finora dai rispettivi allenatori. La posizione di Massimiliano Allegri e José Mourinho in tal senso è ora molto più solida rispetto a qualche settimana fa tanto da far immaginare, soprattutto per lo Special One, un possibile rinnovo di contratto.

Restano sullo sfondo le opzioni Milan e Napoli. Dopo cinque anni il club rossonero dovrebbe salutare, salvo colpi di scena, Stefano Pioli mentre allo stato attuale le chance che Walter Mazzarri resti sulla panchina dei campioni d’Italia sono pari a zero.

Antonio Conte, il futuro è lontano dall’Italia: la Premier è in pole

Sia rossoneri che azzurri sembrano avere in testa opzioni diverse da Antonio Conte: il Diavolo ha un debole per Thiago Motta, mentre De Laurentiis avrebbe individuato in Vincenzo Italiano il profilo ideale per valorizzare il parco giocatori del Napoli. A questo punto al tecnico leccese non resterebbe che abbandonare l’idea di tornare in Italia ripiegando, si fa per dire, su una soluzione straniera. E da questo punto di vista il ventaglio di opportunità si fa più interessante.

In Inghilterra una delle grandi tradizionali, il Manchester United, non riesce ormai da anni a trovare il tecnico ideale per un rilancio definitivo. L’olandese Erik ten Hag, chiamato dalla famiglia Glazer a costruire una squadra impostata sul modello Ajax, sta fallendo miseramente, come dimostra la recente uscita dei diavoli rossi dalle competizioni europee.

Non è un caso che da qualche settimana la stampa inglese faccia con sempre maggiore insistenza il nome di Antonio Conte per la panchina dei Red Devils, ovviamente a partire da giugno prossimo. Ed è molto difficile che l’allenatore pugliese a fronte di una proposta dello United possa dire di no.