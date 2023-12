Ilary-Totti, arriva un gesto inaspettato: ne stanno parlando tutti

Ennesimo colpo di scena in merito alla vicenda che vede come protagonisti Francesco Totti ed Ilary Blasi: oramai non si sta parlando d’altro sui social

Ilary Blasi continua ad ottenere un importantissimo successo grazie al docu-film lanciato da Netflix, ‘Unica‘, che riguarda la fine della sua storia d’amore con Francesco Totti. Molti italiani (e non solo) hanno seguito questo documentario in cui la conduttrice televisiva ha rivelato quello che gli amanti del mondo del gossip non conoscevano affatto.

Nel frattempo, però, non si è fatta assolutamente attendere la risposta da parte del ‘Pupone’. L’ex calciatore e bandiera della Roma, direttamente dagli Stati Uniti D’America (precisamente New York) ha pubblicato una serie di scatti insieme alla sua attuale compagna, Noemi Bocchi. Impossibile non notare il gesto.

Blasi “chiama”, Totti “risponde”: a New York insieme a Noemi

Attraverso alcune ‘storie’ su Instagram, pubblicate dalla fidanzata di Totti, arrivano una serie di scatti. Per molti si tratta di una chiara risposta alla Blasi. Motivo? Poco meno di tre settimane fa proprio la conduttrice televisiva ed il suo Bastian Muller hanno scelto la città della ‘Grande Mela’ per poter festeggiare il loro primo anniversario come coppia. A distanza di poco tempo, però, è arrivata la pronta risposta del ‘Pupone’. Stesso posto e foto che non ha bisogno di alcuna presentazione.

Anche loro hanno voluto festeggiare i loro 13 mesi insieme. La coppia, infatti, si trova sul rooftop di un grattacielo. Con tanto di vista della città americana di notte e un bacio sulla guancia mentre lo abbraccia forte. La didascalia parla chiaro: numero “13” e due cuori rossi. Questo è quello che ha postato la Bocchi. Il tutto mentre il documentario ‘Unica’ continua ad avere un grande successo sulla nota piattaforma streaming.

Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano il loro anniversario a New York pic.twitter.com/aYt3A7JtS8 — linomedici (@linomedici1) December 15, 2023

Una vacanza, quella della nuova coppia, prima di rientrare in Italia per trascorrere il Natale insieme alle loro famiglie. Per molti, questo scatto, è una chiara risposta di Totti alle critiche sta continuando a ricevere. Soprattutto per come viene descritto dalla sua ex moglie, considerato come un marito infedele ed allo stesso tempo bugiardo. Secondo alcune fonti pare che lo stesso ‘Pupone’ abbia visto il documentario, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito. Pare che abbia anche commentato con questa frase: “Faccia e dica quello che vuole“.