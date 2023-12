Marotta inguaia la Juve, colpo da sogno dell’Inter: che smacco

Beppe Marotta è pronto ad inguaiare la sua ex squadra, la Juventus, per la prossima stagione: un colpo da sogno per l’Inter

Il duello tra Inter e Juventus non si sta verificando solamente in campionato, ma anche in ottica mercato. Le due squadre in questione hanno messo nel mirino uno dei top calciatori della Serie A che sta andando in scadenza di contratto. Per la prossima stagione, però, pare che i nerazzurri siano considerati i favoriti nell’ingaggiarlo a parametro zero.

Ad esserne cosi certo è Fabio Santini che è intervenuto nel corso di una intervista su ‘Twitch‘ ai microfoni di ‘Tv Play‘. Per il giornalista non ci sono dubbi: Piotr Zielinski sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Battuta, quindi, la concorrenza dei bianconeri che lo avevano messo nel mirino per il prossimo campionato.

Inter, Santini sgancia la bomba: “Zielinski sarà nerazzurro”

Non è affatto un mistero che il centrocampista polacco sia considerato come uno dei migliori nel suo ruolo in Italia ed anche in Europa. Tanto è vero che il suo nome è stato accostato, in più di una occasione, al Liverpool di Klopp che ha provato in tutti i modi a portarlo nel Regno Unito. A quanto pare, però, il suo futuro sarà ancora in Italia. Per Santini pare che Zielinski abbia già scelto di firmare per l’Inter. Un colpo a zero quello della squadra di Inzaghi che lo segue con molta attenzione.

Queste le parole del giornalista: “Il giocatore ha già scelto. Mesi fa ha rifiutato una offerta milionaria dell’Arabia Saudita. A De Laurentiis ha sempre detto di “no” per il prolungamento del contratto. All’Inter è pronto a dire sì, 2+2 anni, i primi due a 3,5 milioni di euro più bonus, gli ultimi due ancora da definire. A fine campionato arriverà ad Appiano Gentile“.

Con un calciatore che arriva, però, inevitabilmente ce ne sarà uno che partirà. Il nome maggiormente indiziato è quello di Nicolò Barella che ha estimatori all’estero: “Difficile che Frattesi parta visto che è stato preso in estate. L’ex Cagliari è nella lista di quei possibili calciatori pronti ad uscire. Sulle sue tracce c’è il Real Madrid pronto a proporre un assegno da 80 milioni di euro“.

Come annunciato in precedenza, però, anche la Juventus si era inserita nella lista dei top club per avere il polacco. Il ds Giuntoli (che lo conosce sin troppo bene) avrebbe voluto tanto portarlo in quel di Torino: “La vedo una operazione difficile quella con i bianconeri. La dirigenza sta lavorando su altri profili per quel ruolo. Il primo nome è quello di Koopmeiners. L’olandese può arrivare anche grazie alle cessioni di Iling e Yildiz“.