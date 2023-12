Sinner non smette di esultare: ha vinto anche questo

Il 2023 è davvero un anno magico per Jannik Sinner: il tennista italiano ha appena vinto un altro prestigioso premio

Il 2023 è stato senza dubbio un anno straordinario per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha raggiunto un livello altissimo che lo ha portato a battere per ben tre volte Novak Djokovic e a conquistare il suo primo Masters 1000 a Toronto. Inoltre, Sinner è stato decisivo per la conquista della Coppa Davis da parte della Nazionale azzurra: il 22enne ha sconfitto Nole in semifinale (sia in singolare che in doppio) e si è poi sbarazzato facilmente di De Minaur in finale, consentendo all’Italia di tornare ad alzare quel trofeo che mancava da ben 47 anni.

Un’ascesa da capogiro, quella di Jannik Sinner, che lo ha portato a diventare il numero 4 al mondo nel ranking ATP: l’ultimo italiano a riuscire ad arrivare così in alto era stato Adriano Panatta. L’altoatesino è entrato ormai a far parte a pieno titolo dell’élite del tennis mondiale e i suoi tifosi aumentano sempre di più: basti pensare che l’atleta di San Candido ha appena ottenuto il Fan Favorite Award, ovvero il premio di tennista preferito dai fan.

Ma non è tutto, perché proprio nelle scorse ore è arrivata la conferma di un altro prestigioso riconoscimento per Jannik Sinner. Il 22enne ha infatti ricevuto anche il Most Improved Player, ovvero il premio che l’ATP riserva al tennista che è migliorato di più nel corso dell’ultima stagione.

Sinner, che trionfo: un altro premio per Jannik

Sono stati gli stessi colleghi di Sinner a votare per questo premio: in molti hanno espresso la preferenza per l’altoatesino, che ha battuto il connazionale Matteo Arnaldi e gli statunitensi Ben Shelton e Christopher Eubanks. Sinner aveva cominciato il 2023 al 15esimo posto nel ranking mondiale ma i suoi continui trionfi lo hanno fatto salire sempre di più in questa speciale classifica.

Oltre al Masters 1000 di Toronto, infatti, Sinner ha raggiunto anche la semifinale a Wimbledon (poi battuto da Novak Djokovic) ed è inoltre arrivato a giocarsi l’ultimo atto degli ATP Finals di Torino. Anche in questa occasione Sinner ha alzato bandiera bianca contro Nole dopo averlo battuto nel girone.

Il giovane tennista italiano si è poi rifatto in Coppa Davis, riuscendo a vincere una straordinaria gara nel singolare in semifinale dopo aver annullato tre match point del serbo. Sinner ha poi conquistato anche il torneo ATP di Pechino, battendo Medvedev in finale: l’altoatesino si è poi ripetuto agli ATP di Vienna, sempre contro il russo.