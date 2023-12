Inter, sorteggio Champions da brividi: urna durissima

In casa Inter si ragione sul sorteggio Champions, si preannuncia da brividi e con l’urna durissima, viste le possibili avversarie dei nerazzurri…

Il secondo posto nel girone conseguito nei giorni scorsi comporterà alla squadra di Simone Inzaghi una testa di serie agli ottavi. A questo punto molto probabile appare lo scontro con una delle big d’Europa, ecco chi potrebbe affrontare.

Pur terminando il girone da imbattuta e con la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta conquistata con due turni di anticipo, nel proprio raggruppamento l’Inter ha chiuso alle spalle della Real Sociedad per via della differenza reti, motivo per il quale i vicecampioni d’Europa avranno un sorteggio molto ostico.

Tra febbraio e marzo si preannunciano dunque sfide dalla grande difficoltà per la Beneamata, ma al tempo stesso molto affascinanti per Lautaro e compagni, motivati a percorrere un cammino simile alla scorsa stagione, quando si arresero alla finale dal Manchester City con il gol vittoria di Rodri.

Sorteggio Inter durissimo: le possibili avversarie dei nerazzurri

Una delle possibili avversarie dei nerazzurri potrebbe essere proprio la squadra allenata da Guardiola, ma è da evitare anche il Bayern, anche se i ricordi in questo caso sono più fortunati, vista la finale vinta nel 2010 e la rimonta clamorosa l’anno dopo, proprio agli ottavi.

Tra le teste di serie figurano 4 spagnole: tralasciando la Real Sociedad, in quanto due club appartenenti allo stesso girone non si possono affrontare al turno successivo, incute grande timore il Real Madrid, suggestivo sarebbe l’accoppiamento con il Barcellona, mentre l’Atletico figura come avversario scorbutico ma meno travolgente.

Dando uno sguardo attento alle possibili avversarie della squadra di Simone Inzaghi, con ogni probabilità l’avversario sulla carta più abbordabile potrebbe essere il Borussia Dortmund, reduce dall’aver vinto però un girone equilibrato con PSG e Milan, i tedeschi non appaiono come insuperabili.

Anche le altre due italiane rimaste in Champions, vale a dire Lazio e Napoli, figurano in seconda fascia ed attendono con trepidazione l’esito del sorteggio per gli ottavi della competizione europea. Chissà quale avversario capiterà all’Inter, ricordando come l’andata si disputerà in casa dei nerazzurri tra il 13 ed il 21 febbraio, invece il ritorno verrà giocato in trasferta tra il 5 ed il 13 marzo.

Per quanto riguarda l’appuntamento per scoprire i vari accoppiamenti bisognerà aspettare lunedì 18 dicembre alle ore 12, quando dalla sede Uefa di Nyon si verrà a conoscenza delle urne.