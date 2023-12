La peggior notizia che potesse arrivare: Ferrari sotto shock

Il mondo della Ferrari è sotto shock per la terribile notizia che sta iniziando a circolare nelle ultime ore

Non solo per quanto riguarda la ‘Rossa’, ma tutto il mondo della Formula 1. Purtroppo la notizia che arriva non è affatto delle migliori visto che si tratta di un tremendo lutto che ha colpito gli amanti di questo meraviglioso sport. Nelle ultime ore è venuto a mancare una delle figure della Ferrari come Alberto Antonini.

Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 62 anni. L’ex portavoce della scuderia di Maranello si è spento all’Ematologia Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Secondo quando riportato da alcune fonti pare che le sue condizioni di salute, nell’ultimo periodo, erano andate sempre di più a peggiorare per via di un brutto male che non gli ha lasciato scampo.

Ferrari e Formula 1 in lutto, addio ad Alberto Antonini

Il mondo della Ferrari, i suoi tifosi e gli amanti della Formula 1 sono letteralmente sconvolti in merito a questa notizia. Antonini è stato parte integrante della rossa, soprattutto quando il team principal della scuderia era Maurizio Arrivabene (fino al 2019). Proprio quest’ultimo ancora fatica a credere a quello che è appena successo. Direttamente dalle sue pagine social lo ha voluto ricordare con affetto come una “persona perbene e molto educata. Mi mancherà tantissimo“.

Un lutto che colpisce anche il mondo del giornalismo visto che, negli anni passati, aveva collaborato con diverse testate. In primis quella di ‘Autosprint‘ che lo ricorda con molto affetto per quello che ha saputo dare alla rivista. In molti lo ricordano anche per via della sua collaborazione con ‘Sky‘ ed altre testate giornalistiche. Poi il grande passaggio nella Ferrari, avvenuto nella stagione 2015. Per lui si trattava di un sogno che si era appena realizzato.

Da quel momento in poi aveva ricoperto il ruolo di addetto stampa e si occupava della gestione delle attività media della Scuderia Ferrari in pista. Dal 2019 era opinionista anche per Formula Passion, consulente per la Monaco Increase Management e scrittore: nel 2020 ha pubblicato ‘Vettel‘, ‘Cavallino senza fili‘ e ‘Màicol, Schumacher in Ferrari: le storie non dette’. Alberto Antonini lascia la moglie Barbara, parenti ed amici che sono stati con lui fino all’ultimo. Anche noi della redazione ci uniamo al dolore della famiglia e porgiamo le più sentite condoglianze.