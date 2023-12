Milan, tegola Pioli: l’annuncio sui social

Il Milan è tornato a vincere anche in Serie A, ma non sono arrivate buone notizie dall’infermeria: l’annuncio su Instagram

Tre punti d’oro per i rossoneri che continuano la rincorsa in classifica. L’inizio stagionale non è stato dei migliori, ma nel mese di dicembre Pioli ha potuto recuperare tanti uomini fondamentali per il suo stile di gioco. Ma non sembra finita la maledizione per quanto riguarda gli infortunati: ecco l’annuncio direttamente dai social.

Il Milan è tornato a gioire con una netta vittoria a San Siro. Monza superata e così Stefano Pioli può sorridere dopo la vittoria importante contro il Newcastle. I rossoneri cercheranno così di risalire velocemente in classifica avvicinandosi ad Inter e Juventus guardandosi sempre dietro con il Napoli pronto a sorprendere nuovamente. Nelle ultime ore sono arrivate brutte notizie per lo stesso Pioli con nuovi infortuni da monitorare: ecco l’annuncio decisivo sui social.

Milan, Okafor svela tutto: ecco l’entità dell’infortunio

Non finiscono i problemi per l’attaccante rossonero, che è andato a segno contro il Monza. Lo svizzero ha annunciato le sue condizioni fisiche direttamente sul suo profilo Instagram rassicurando così anche tutto l’ambiente milanese.

Direttamente sul suo profilo Instagram, lo stesso Okafor ha voluto tranquilizzare tutti rivelando: “Spero non sia grave, solo un piccolo problema al flessore. Spero di tornare il prima possibile“. Non finiscono i problemi in casa rossonera dopo aver perso per tanto tempo anche Rafael Leao, tornato in campo da pochi giorni. Un momento decisivo per concentrarsi sul campo superando ogni ostacoli senza fronzoli.

Il Milan vuole centrare la qualificazione alla prossima Champions League risalendo velocemente in classifica. Nel post-partita Pioli ha rivelato che per Pobega è soltanto un problema all’anca, mentre per Okafor sembrava fosse soltanto affaticamento. I rossoneri cercheranno così di recuperare tutti i pezzi pregiati in vista delle prossime sfide di campionato. Per l’Europa League ci sarà tempo per allestire una rosa competitiva andando anche ad operare nella sessione invernale di calciomercato.