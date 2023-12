Affare partito: via dalla Juve gratis

Una cessione ormai scontata, addio gratis alla Juventus: il suo futuro sarà lontano da Torino

Le manovre in vista della prossima sessione di calciomercato sono già partite in casa Juventus e pare tutto molto chiaro: un addio è ormai scontato per il 2024. Il club di Torino dovrà fare i conti con le criticità che potrebbero dare problemi per il prosieguo stagionale.

La Juventus è in piena corsa per lo Scudetto: al netto di alcuni comprensibili passi falsi, il club piemontese ha intenzione di mantenere competitiva la rosa a disposizione di Allegri per tentare la grande impresa. Il testa a testa con l’Inter promette di durare fino a fine campionato ed è così che il mese di gennaio sarà certamente cruciale per capire se il sogno tricolore possa effettivamente avversarsi il prossimo 26 maggio.

Il focus sarà inevitabilmente ed in maniera scontata sulla mediana del tecnico di Livorno. Allegri non solo ha perso Pogba e Fagioli ma rischia, al termine della stagione, di dover salutare pure il suo più grande pupillo che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2024: Adrien Rabiot.

Sono innumerevoli i profili tallonati da Cristiano Giuntoli, soprattutto in Premier League: dal vecchio pallino Thomas Partey a Kalvin Phillips, che piace a diverse società inglesi. L’attenzione ben presto potrebbe però spostarsi sul piano delle cessioni: uno dei gioielli di casa Juventus, alla fine, potrebbe decidere di dire addio ai bianconeri praticamente gratis.

Addio gratis alla Juve, ci siamo: il piano per giugno

Fare spazio per eventuali nuovi innesti in vista della stagione 2024/25 sarà una priorità del ds Giuntoli che è pronto a sacrificare diversi nomi, tra i più importanti a quelli che difficilmente vedrebbero comunque il campo con la maglia della Juventus il prossimo anno.

Tra questi vi sarebbe anche il brasiliano Kaio Jorge, che la società di Torino ha acquistato nell’agosto 2021 dal Santos per poco meno di 7 milioni di euro. Il 21enne verdeoro ha fatto enorme fatica ad imporsi in bianconero, soprattutto a causa di continui infortuni che ne hanno compromesso la crescita in quel di Torino.

Finito in prestito al Frosinone, dove si è da poco sbloccato nel match perso in casa del Lecce, Kaio Jorge è adesso in cima alla lista di un nuovo club brasiliano per la prossima stagione. Secondo quanto viene riferito su ‘X’ dall’esperto di mercato Ekrem Konur, si tratterebbe del Palmeiras.

La capolista della Serie A brasiliana avrebbe, stando a quanto riportato, programmato di iniziare presto le negoziazioni per l’arrivo in prestito gratuito dell’attaccante classe 2002. Kakio Jorge potrebbe tornare quindi a casa molto presto: al momento col Frosinone per lui 1 gol e 1 assist in 8 apparizioni.