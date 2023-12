Inter: rinforzo dalla Serie A, si chiude a gennaio

L’Inter potrebbe chiudere uno o due colpi durante il calciomercato di gennaio. Uno dovrebbe arrivare dalla Serie A.

Lo Scudetto è sempre un obiettivo più realistico, ma per farlo l’Inter ha bisogno di qualche rinforzo visto che sono diverse le partite in programma e sono in corso tutti i ragionamenti del caso.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, l’Inter potrebbe piazzare un colpo dalla Serie A in questo calciomercato invernale. Il nome stuzzica molto l’idea di Marotta e Inzaghi sembra essere pronto a dare il proprio placet all’operazione. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro su questa vicenda.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

L’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e quasi certamente saranno uno o due i colpi che i nerazzurri metteranno a segno. Ad oggi i nomi accostati sono diversi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire come si muoveranno Marotta e Ausilio. I punti da accertare sono diverse e le decisioni saranno prese sicuramente a ridosso dell’inizio della sessione invernale.

Di certo, visto l’infortunio di Cuadrado, ci si muoverà per acquistare un esterno destro. L’ultimo nome accostato all’Inter in chiave calciomercato è quello di Gabriele Zappa. Il calciatore del Cagliari è pronto a fare il salto di qualità per sognare in grande e, quindi, non è da escludere un tentativo magari in prestito per consentire di provare una esperienza diversa al giocatore.

Naturalmente sono in corso le riflessioni e nessuna decisione è stata presa. Il Cagliari non sembra essere intenzionato a dire no e per questo motivo il via libera dipende molto dalla stessa Inter. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte di un club al lavoro per individuare i rinforzi giusti.

Mercato Inter: ipotesi Zappa

Il nome di Zappa è una idea concreta in chiave calciomercato invernale visto l’infortunio di Cuadrado. Per il momento l’Inter non ha sciolto i suoi dubbi e, quindi, non è chiaro cosa succederà. Di certo sono in corso tutte le riflessioni del caso e una scelta definitiva sarà comunicata solamente ad inizio della sessione invernale.