Classifica ATP, Musetti vola: che salto

Lorenzo Musetti è uno dei tennisti italiani più attesi nella prossima stagione. La voglia di rivalsa per il 2024 lo spingerà in alto nel ranking Atp

La voglia di fare bene spingerà Lorenzo Musetti a disputare una grande stagione. Ne è convinto il suo allenatore Simone Tartarini, che nell’intervento a Tv Play conferma la fame dell’azzurro e le grandi aspettative per il futuro con rivelazioni inedite.

Il momento d’oro del tennis italiano potrebbe proseguire con convinzione anche nel 2024. La prossima stagione inizierà già tra qualche settimana vedrà tra i suoi protagonisti i vincitori della coppa Davis, i tifosi sono soprattutto curiosi di capire come Jannik Sinner insidierà il podio nel ranking Atp.

Lorenzo Musetti, invece, dovrà scalare tante posizioni a livello individuale ma ha decisamente voglia di fare bene e tornare come un assoluto protagonista. La conquista della insalatiera è stata una grande iniezione di fiducia, ha già iniziato la preparazione dallo scorso 8 dicembre e sarà, senza dubbio, uno dei più osservati dagli appassionati per i prossimi incontri.

Tartarini su Musetti: la rivelazione che entusiasma i fan

Il suo allenatore, Simone Tartarini, in esclusiva a Tv Play ha così fatto il punto della situazione sul tennista fiorentino. La stagione si è conclusa con la vittoria in Nazionale ma a livello individuale Musetti dovrà essere molto più decisivo: gli Open di Australia, in programma dal 15 al 28 gennaio 2024, saranno il primo banco di prova importantissimo. Tartarini ha confermato le motivazioni del suo giocatore e ha aggiunto: “L’obiettivo di Musetti è di rientrare nelle prime venti posizioni del ranking Atp. Ci stiamo allenando con Zverev e Rune, abbiamo confronti continui”.

Musetti ha una missione ambiziosa: vorrà essere uno dei migliori venti al mondo e questa impresa sarà portata a termine solamente con una grande annata fatta di vittorie e prestazioni convincenti. Tennista e tecnico sono carichi, e la stagione 2024 potrebbe rilanciare Musetti, un elemento dalla grande tecnica ma che avrà bisogno di una maggiore continuità per poter brillare nel panorama mondiale.

Tartarini ha spiegato quale sia il morale attuale di Musetti e soprattutto come si stia preparando per il meglio: “Non ha delle aspettative elevatissime ma per le qualità è giusto come punti in alto. A livello tecnico per il 2024 stiamo lavorando per consolidare il servizio, le risposte e le uscite con una struttura meno varabili. Rinforziamo i fondamentali, lui spesso non usa al massimo questi colpi e ci stiamo lavorando duramente”.