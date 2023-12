Gattuso choc: ha detto parole fortissime ai suoi giocatori

Gennaro Gattuso continua a far parlare di sé: le sue ultime dichiarazioni, nei confronti dei suoi calciatori, non sono affatto passate inosservate

Parole che sono arrivate il giorno prima dell’importante sfida di campionato che ha visto la sua squadra affrontare, il fanalino di coda, Clermont. Il match si è disputato nel pomeriggio di domenica 17 dicembre. Fortunatamente per l’Olympique Marsiglia è arrivata la vittoria (per la cronaca 2-1) anche se non è stato affatto una passeggiata contro l’ultima in classifica.

Tanto è vero che lo stesso Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, aveva chiesto ai suoi una cosa: di non abbassare assolutamente la guardia e di non guardare la classifica quando si giocano questo tipo di partite. Le sue dichiarazioni hanno fatto decisamente molto rumore in Francia. Si è parlato, soprattutto, della paura di vincere dei suoi ragazzi. Una paura che sta andando avanti da un bel po’ di tempo.

Gattuso, dichiarazioni pre-gara shock: nel mirino i suoi ragazzi

La cura Gattuso sta iniziando a fare i suoi effetti. Dopo i primi risultati negativi stanno iniziando ad arrivare anche le prime prestazioni convincenti. In questo momento la squadra si trova al sesto posto in classifica, a quattro punti dalla zona Champions League. In Conference League, invece, è arrivata la sconfitta beffa contro il Brighton dell’altro italiano Roberto De Zerbi: un ko che costringerà i francesi a disputare lo spareggio contro una perdente della Champions per poter continuare a giocare nella competizione europea.

Nel corso della conferenza stampa, alla vigilia del match vinto contro il Clermont, il nativo di Corigliano ha voluto caricare anche i suoi tifosi: “Serve tutto lo stadio per aiutare i ragazzi ad ottenere un importante risultato“. La vittoria c’è stata, anche se con molta sofferenza. Poi le “pesanti” dichiarazioni nei confronti dei suoi ragazzi. Il campione del mondo del 2006 non accetta assolutamente il fatto che la squadra si rilassi a fine partita. In più di una occasione si è verificato il tutto.

“Da quando sono arrivati è successo tre volte che abbiamo perso all’88mo minuto. Questo non va bene. Le partite durano 95 minuti. Si gioca fino alla fine. Sono una persona nervosa. Il calcio è molto rapido e le cose cambiano velocemente. Non penso si tratti di sfortuna, ma di errori individuali che non devono capitare“.

In conclusione ha ribadito: “La paura c’è sempre. Abbiamo più da perdere che da guadagnare. Senza dimenticare la tensione. Se pensano che sia facile giocare questa partita si sbagliano di grosso. Mi rivolgo ai tifosi, il loro aiuto sarà fondamentale“.