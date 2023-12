Il Milan non può più aspettare: il tempo stringe, arriva il primo colpo

Il Milan non può assolutamente aspettare ed ha bisogno di urgenti rinforzi in vista della prossima sessione invernale del mercato di gennaio

L’avventura in Champions League finisce ai gironi, con tanto di retrocessione in Europa League. Manca poco per conoscere il prossimo avversario dei rossoneri nell’altra competizione europea. Allo stesso tempo, però, cresce sempre di più l’allarme in casa rossonera visto che servono urgentemente dei rinforzi.

In particolar modo in difesa. Il tecnico Pioli ha urgente bisogno di un difensore centrale. L’idea di continuare a giocare con Theo Hernandez fuori posizione non piace moltissimo all’allenatore. Il nome che circola come nuovo e possibile rinforzo porta a quello di Jakub Kiwior che conosce sin troppo bene il campionato italiano.

Milan, serve un difensore urgentemente: spunta un ex Serie A

Il 15 febbraio inizieranno gli spareggi di Europa League. Come annunciato dallo stesso Pioli, al termine della sfida vinta in trasferta contro il Newcastle, il ‘Diavolo’ ci proverà ad arrivare in finale ed a vincere la competizione. Un trofeo che, tra l’altro, manca sulla bacheca dei rossoneri. Per affrontare la stessa (senza trascurare assolutamente il campionato) servono necessariamente dei rinforzi.

In difesa spunta il nome di Jakub Kiwior. L’ex Spezia che potrebbe ritornare seriamente nel campionato italiano. La Serie A la conosce molto bene visto che ha militato con la maglia dello Spezia. Con i liguri ha fatto vedere delle ottime cose. Tanto è vero che le sue prestazioni hanno convinto la dirigenza dell’Arsenal a puntare su di lui. Frutto anche di un buon Mondiale con la Polonia (terminato agli ottavi contro l’Argentina).

In Premier League, però, non sta avendo la possibilità di mettersi in mostra come si aspettava. Il classe 2000, fino a questo momento della stagione, ha collezionato solamente 12 presenze. Il tecnico Arteta non lo considera una prima scelta ed è pronto a dare il suo “via libera” per una possibile cessione. Il Milan spingerà, quasi sicuramente, per una cessione in prestito con diritto di riscatto.

L’idea dei ‘Gunners’, però, è decisamente diversa. Ovvero quella sì di una cessione, ma a titolo definitivo. Il suo prezzo si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Ovvero la stessa cifra che il club inglese ha sborsato per portarlo nel Regno Unito nel gennaio di quest’anno. In passato ci aveva pensato anche il Napoli come sostituto di Kim, puntando poi sul brasiliano Natan.