Coppa Italia, ottavi di finale: Napoli ed Inter strafavorite

Altre due big in campo questa settimana per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Martedì e mercoledì sera, Napoli ed Inter sfideranno le rispettive avversarie per cercare di assicurarsi l’accesso ai quarti.

La squadra di Mazzarri è reduce da un successo sofferto in Serie A contro il Cagliari. I campioni d’Italia in carica vogliono provare a migliorare il risultato della scorsa edizione della competizione che spesso e volentieri li vede grandi protagonisti. Nella passata stagione, infatti, i partenopei vennero eliminati proprio agli ottavi dalla Cremonese. Questa volta, al Maradona, ci sarà il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

I ciociari hanno dovuto sostenere due turni in più, contro Pisa e Torino. Sono 19 i punti raccolti in campionato dai gialloblù, che nell’ultimo periodo non stanno brillando: hanno vinto solo una gara nelle ultime cinque. È facile immaginare che Osimhen e compagni possano imporsi e magari farlo in maniera abbastanza netta: segnaliamo la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, vittoria con almeno due gol di scarto del Napoli, a 2,04 su Planetwin365; su Unibet 2,02 e su WilliamHill 2. Da segnalare anche il segno “1” all’intervallo: su Planetwin365 parliamo di 1,79 volte la posta mentre su WilliamHill è a 1,75 e su Unibet 1,83.

L’altro ottavo di finale in programma è Inter-Bologna. I nerazzurri sono i grandi protagonisti di questo inizio stagione: stanno dominando il campionato e confermandosi come vera favorita per la vittoria dello scudetto. Dall’altra parte, però, ci sarà una squadra che sta andando oltre ogni aspettativa: il Bologna di Motta è sorprendentemente quarto.

Nell’ultimo turno, gli emiliani sono stati in grado di superare la Roma in casa. Nonostante ciò, ipotizzare un successo rossoblù a San Siro, non è scontato: lo dimostra anche la quota relativa all’ipotetica vittoria del Bologna, che su Planetwin356 è di 6,70 con Betclic che la propone a 6,20 e WilliamHill a 7.

Non sarebbe assurdo pensare ad un primo tempo equilibrato e ad un successo finale dell’Inter: il “Parziale-finale X/1” è quotato a 4,26 su Planetwin365; su Betclic a 3,70 e su WilliamHill a 4,33. Interessante notare come gli emiliani abbiano chiuso sul pari il primo tempo per ben cinque volte nelle otto gare esterne disputate in stagione.

Tra i risultati esatti, segnaliamo la quota del 2-0 in favore dell’Inter: parliamo di 7,01 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill e su Unibet la stessa ipotesi vale la quota di 7.