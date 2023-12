Rilancio Superlega, coinvolti 60 club: c’è l’annuncio

Per la Superlega vi è un tentativo di rilancio con ben 60 club coinvolti, ci sarebbe anche l’annuncio sull’ultima proposta.

Il calcio europeo è in pieno fermento e nelle prossime stagioni potremmo assistere a radicali cambiamenti. Andiamo a vedere cosa sta accadendo e quali potrebbero essere le ultime idee in arrivo.

Si continua a discutere di Superlega. Nonostante il progetto fosse tanto ambizioso (e al tempo stesso molto discusso), sembrava destinato ad essere abbandonato in seguito alle polemiche scaturite dentro e fuori dal campo.

Le avvisaglie da parte della Uefa sui club coinvolti in tempi recenti avevano, infatti, comportato il progressivo abbandono del sentiero intrapreso. Nelle ultime settimane però, ci sarebbero state delle mosse importanti in tal senso. Al punto da far pensare a delle novità importanti per il prossimo futuro.

Rilancio Superlega: 60 club presenti, ecco l’annuncio

Nonostante dal precedente progetto siano rimasti soltanto Real Madrid e Barcellona, Bernd Reichart, Ceo della Superlega, ha aperto degli spiragli riguardo la decisione da prendere.

Queste sono state le parole del dirigente sportivo: “Sulla nostra causa alla Uefa ed alla Fifa sul monopolio del calcio si pronuncerà l’UE, esprimendosi questo 21 dicembre, stabilendo se si potrà continuare in questo modo“.

Ha poi aggiunto lo stesso Reichart: “Solo i tornei nazionali sono gestiti dai club, i quali non hanno alcuna voce in capitolo a livello europeo. Siamo quindi fiduciosi su come andrà ad esprimersi la Corte circa l’illegalità del monopolio. Dopo un anno di consultazioni, saremo pronti a pubblicare il nuovo formato della competizione, e sarebbero almeno 60 i club coinvolti e trattati in modo equo“.

Si preannuncia dunque una nuova battaglia, anche se nel frattempo l’Uefa ha già stabilito il formato delle prossime stagioni europee, nelle quali la Champions assumerà nuove sembianze: saranno infatti 36 le squadre a prendervi parte, tutte incluse in un girone unico, dove ognuna disputerà 8 avversarie. Le prime 8 accederanno agli ottavi, dalla nona alla 24esima si affronteranno al playoff per raggiungere le altre al successivo turno.

Chissà come verrà invece organizzata la nuova Superlega e se il progetto avrà un futuro, di certo la decisione della Corte Europea del 21 dicembre potrebbe comportare per il calcio europeo a livello di club ad una situazione alquanto complessa ed a nuove battaglie, in settimana arriverà la sentenza.