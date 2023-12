Sainz in pole: tradimento Ferrari e nuova monoposto

L’addio di Carlos Sainz torna a essere un tema centrale nella Ferrari. La scuderia di Maranello dovrà difendersi dagli assalti al pilota spagnolo

Il successo di Sainz a Singapore qualche mese fa ha ridato motivazioni allo spagnolo: il pilota della Ferrari è uno dei più seguiti sul mercato e potrebbe cambiare clamorosamente team.

La stagione 2024 inizierà a marzo ma le manovre per il futuro sono già iniziate da tempo. La Ferrari ha dato fiducia ai suoi piloti. La conferma di Leclerc e Sainz poteva non essere così scontata da parte della scuderia che presto farà siglare il nuovo contratto ai due.

Il presidente John Elkann ha ribadito come il progetto andrà avanti, con il team principal Frederic Vasseur che dovrà continuare il suo lavoro senza intoppi e cercare anche di trattenere Sainz il più a lungo possibile. Il pilota spagnolo è uno dei più cercati, e potrebbe cambiare team e spiazzare completamente il team di Maranello. Una mossa che farebbe discutere: Sainz si sta guardando intorno con decisione.

Sainz via dalla Ferrari, pronta una nuova vettura

Il numero 55 è un pilota molto esigente, la stagione appena trascorsa non lo ha soddisfatto pienamente. La vittoria a Singapore è stato un momento di gloria, la continuità però è mancata nel corso del campionato anche a causa di qualche problema di troppo per la macchina. Il ruolo di seconda guida, poi, comincia a stargli stretto e potrebbe puntate su un team dove sarebbe il protagonista assoluto. Bloccata ogni via di fuga per il 2024, l’Aston Martin punta su Sainz come sostituto di Alonso per il futuro.

Il 42enne potrebbe lasciare il team tra dodici mesi. Alonso è non particolarmente felice della sua situazione. L’Aston Martin ridurrà budget e ambizioni, il sogno della famigerata trenteesima vittoria in Formula 1 si allontanerà sempre più. Alonso è in scadenza al 2024, non rinnoverà il contratto e potrebbe decidere per il ritiro o addirittura per una nuova missione in F1.

Il tempo per impostare una trattativa abbonda, i media iberici come ‘El Nacional’ tirano la volata a Sainz come nuovo leader per l’Aston Martin. Il ferrarista garantirebbe un buon livello di qualità al team inglese mentre lo spagnolo intanto è alle prese proprio con il rinnovo in casa Ferrari. Il pilota, in scadenza nel 2024, vorrebbe altri due anni di contratto, la Rossa ne garantirebbe uno soltanto: una eventuale rottura favorirebbe un accordo da tutt’altra parte.