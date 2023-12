Verstappen alla Ferrari: occhio all’annuncio improvviso

La Ferrari si prepara ad affrontare al meglio la prossima stagione. L’obiettivo di Maranello è ridurre il divario dalla Red Bull campione

Avvicinarsi il più possibile alla Red Bull, avendo la consapevolezza che annullare il gap in poche settimane dal team austriaco è impresa quasi proibitiva. Ma la Ferrari che tra qualche settimana svelerà al mondo la vettura che scenderà in pista il 2 marzo in Bahrain è quanto mai ambiziosa e determinata.

Il team principal Frederic Vasseur è carico e concentrato e non vede l’ora di poter verificare in pista i progressi della vettura che nelle ultime otto gare della scorsa stagione ha conquistato cinque pole position. “Dobbiamo ripartire dai progressi compiuti nella seconda parte della scorsa stagione“, dice sicuro durante il pranzo prenatalizio con ai giornalisti.

Sono questi i giorni in cui da Maranello dovrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo di contratto dei due piloti della Rossa, Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi con il contratto in scadenza nel 2024. Un’altra data cerchiata in rosso sul calendario è martedì 13 febbraio, il giorno della presentazione ufficiale della nuova vettura, quella che dovrà tentare l’assalto al vertice del mondiale piloti.

Impedire a Max Verstappen di conquistare con irrisoria facilità il quarto titolo iridato consecutivo, è questo l’obiettivo del Cavallino Rampante per il 2024. Non sarà semplice mettere un freno allo strapotere di Milton Keynes e della sua straordinaria prima guida, ma Vasseur sembra in tal senso discretamente ottimista.

Ferrari-Verstappen, si può fare? La risposta di Vasseur spiazza i tifosi

I tifosi del Cavallino Rampante in questo momento sono in attesa dell’annuncio del rinnovo di Leclerc e Sainz e il manager francese rassicura tutti. “L’obiettivo è firmare prima dell’inizio della stagione – l’annuncio che scalda i cuori dei fan della Rossa –. Posso assicurare che non abbiamo un numero uno e un numero due, come dimostra il fatto che siano finiti praticamente con gli stessi punti”.

In futuro poi, chissà che Maranello non riesca ad ingaggiare l’attuale dominatore della Formula 1, il campione del mondo in carica Max Verstappen. Vasseur a sorpresa non chiude completamente le porte all’arrivo del pilota olandese: “Max in Ferrari? Mai dire mai, ma sarebbe perdere energie su una cosa ora non possibile”.

Intanto è opportuno pensare al rinnovo di chi c’è, ma con una differenza importante: mentre Leclerc dovrebbe firmare per i prossimi cinque anni, è possibile che Sainz possa prolungare per una sola o al massimo le prossime due stagioni. Ancora qualche giorno di attesa e sapremo.