Ribaltone Ferrari, sta per succedere: tutto merito di Vasseur

La Ferrari è in fase di ricostruzione e c’è chi è pronto a scommettere sul 2024 del Cavallino Rampante: il merito è dell’ingegnere Frederic Vasseur.

Che non ingannino gli alti e bassi. I risultati conclusivi di una stagione non sono l’unico aspetto da prendere in considerazione, quando si valuta un progetto. Quello intrapreso dalla Scuderia Ferrari è in prospettiva e alcuni cambiamenti del presente sono propedeutici a un futuro più stabile e vincente. Uno dei passi fondamentali è stato coinvolgere nel progetto la mente di Frederic Vasseur, almeno questo è un autorevole punto di vista.

Autorevole poiché appartenente a Johnny Herbert, l’ex pilota britannico, vincitore – fra gli altri – di tre Gran Premi in Formula 1. A suo giudizio la leadership di Vasseur sarà l’elemento fondamentale per dare continuità a quanto di nuovo realizzato quest’anno da Ferrari, affinché sia assoluta protagonista per la stagione sportiva del 2024 grazie alla tecnologia sofisticata della monoposto che sarà a disposizione dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Secondo Herbert, con le giuste intuizioni e miglioramenti, la vettura potrà sfidare anche l’inarrestabile RedBull e conquistare il campionato. D’altronde, durante il recente Mondiale Costruttori, la Ferrari ha ottenuto il secondo posto dietro la Mercedes con una differenza di pochi punti. In vista della prossima stagione bisognerà riconfermarsi prima e fare meglio poi, grazie a novità tecniche e performance più efficaci ancora.

Johnny Herbert punta sulla Ferrari per il 2024: la previsione

Secondo Herbert la coppia Sainz-Leclerc possiede la mentalità giusta per puntare a roboanti vittorie: “Mi piacciono parecchio, ma negli ultimi due anni la Ferrari non ha avuto a disposizione la vettura per vincere il campionato”. Sarebbe stata la falla del Cavallino Rampante a consentire un grande sorpasso tecnico da parte delle vetture tanto della Mercedes quanto successivamente della RedBull. Quindi, se Ferrari seguirà Vasseur, ci sarà modo di rimarginare le distanze.