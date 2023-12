Serie A, ecco il colpo di teatro: il bomber vola in Asia

Svolta incredibile per una big di Serie A: super offerta per il bomber, può volare in Medio Oriente già a gennaio

Il mercato di gennaio potrebbe regalare al campionato di Serie A un colpo di scena davvero sorprendente. Uno dei bomber di una big italiana sarebbe pronto a dire addio a metà stagione. Secondo voci provenienti dal Medio Oriente, i club arabi non avrebbero tolto gli occhi di dosso al centravanti africano e sarebbero pronti a tentarlo ancora una volta anche nel prossimo mercato, per convincerlo ad accettare la corte di una big della Saudi Pro League.

In un mese di gennaio già particolarmente impegnativo per i giocatori africani, chiamati a rispondere alle rispettive nazionali per disputare la Coppa d’Africa, c’è chi potrebbe addirittura non fare più ritorno in Italia una volta terminata la competizione. Non è il caso di Victor Osimhen, che salvo cataclismi dovrebbe firmare il rinnovo con il Napoli e restare a disposizione di Mazzarri fino a giugno.

Un altro bomber africano di una squadra in lotta per il quarto posto potrebbe invece accettare le lusinghe arabe, complice un inizio di stagione non proprio indimenticabile. Il riferimento è a M’Bala Nzola, pupillo di Vincenzo Italiano ma completamente incapace, almeno fino a questo momento, di assicurare alla Fiorentina i gol necessari per poter concretamente credere alla qualificazione in Champions.

Addio Nzola: il bomber viola può andare in Arabia a gennaio

Qualche problema fisico di troppo e una discreta imprecisione sotto porta non hanno permesso fin qui a Nzola di confermare anche in viola tutte le sue qualità. In questa prima metà di stagione il centravanti angolano è andato a segno solo tre volte in tutte le competizioni, con 23 presenze già all’attivo.

Un bottino estremamente deludente per un bomber che, solo nella scorsa stagione, aveva collezionato con la maglia dello Spezia, non proprio una big del campionato italiano, 13 reti. Considerando i miglioramenti dell’argentino Beltran, l’altro centravanti arrivato a Firenze per cercare di assicurare a Italiano i gol mancati nella scorsa stagione con il duo Cabral-Jovic, è logico che la Fiorentina possa pensare anche di ‘sacrificare’ Nzola in caso di offerta irrinunciabile a gennaio.

Secondo quanto riferito da Violanews, alcuni club arabi, già interessati al centravanti la scorsa estate, starebbero tastando il terreno per capire quali margini ci siano per una sua cessione già nel corso della sessione invernale. E se trovare un accordo con il giocatore e il suo entourage potrebbe non essere così complicato, resta da capire quale sarà la valutazione che ne farà la società.

Per accontentare Italiano, il presidente Commisso ha investito poco più di 12 milioni pur di portare il centravanti angolano a Firenze. Difficilmente quindi lo lascerà partire per un’offerta inferiore ai 10 milioni, per poter recuperare almeno in buona parte la somma investita solo pochi mesi fa.