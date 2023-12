Mazzarri-Napoli, la storia d’amore dura pochissimo: clamoroso addio

Walter Mazzarri e il Napoli, una storia che potrebbe vedere ben presto i titoli di coda: si va già verso la separazione

Il Napoli del post scudetto è riuscito nell’impresa di sbagliare praticamente tutto. Della squadra che l’anno scorso aveva dominato il campionato non è rimasto più nulla e i disastri della gestione Rudi Garcia non stanno trovando soluzione nemmeno con Walter Mazzarri.

Al tecnico livornese, tornato in azzurro oltre dieci anni dopo il suo addio nel 2013, nessuno poteva onestamente chiedere miracoli, ma che almeno la squadra ritrovasse fiducia e capacità di fare calcio in maniera più simile al recente, glorioso passato. Invece, le cose non sono migliorate più di tanto, anzi. Qualcosa di positivo si è intravisto, ma tutti i piccoli progressi dell’ultimo mese sono stati spazzati via dalla serataccia in Coppa Italia contro il Frosinone, in cui un Napoli inguardabile si è arreso nel secondo tempo, quasi senza colpo ferire, ai ciociari.

Lo 0-4 farà epoca, in negativo, e rischia di segnare un punto di non ritorno nella stagione del Napoli. Che a questo punto dovrà fare un serio bagno di umiltà per riuscire almeno a ritrovare una condizione dignitosa in campionato per lottare per il quarto posto, che sarebbe vitale per il club. Si aprono, inevitabili, anche gli interrogativi sul futuro del tecnico, finito anche lui sul banco degli imputati dopo una sconfitta di tali proporzioni e che ha lasciato sconcertati per il modo in cui è maturata.

Napoli, la ‘cura’ Mazzarri non basta: gli azzurri hanno toccato il fondo

Mazzarri sta trovando evidentemente più difficoltà nel previsto nell’entrare nella mente dei giocatori, nonostante il suo approccio sia stato apprezzabile. A questo punto, è chiaro che la sua avventura al ‘Maradona’ sia a tempo.

Si sapeva già che verosimilmente sarebbe stato un traghettatore fino al termine della stagione, prima di cedere il passo a un nuovo allenatore con cui tentare di aprire un nuovo ciclo. E tale impressione non può che essere confermata. Difficile pensare, anche in caso di veri e propri disastri, che De Laurentiis decida per un ulteriore cambio in panchina, ma Mazzarri, anche dovesse riuscire a raggiungere l’obiettivo minimo del quarto posto, non sarà riconfermato.

In uno dei suoi celebri editoriali su ‘Canale 21’, il giornalista Umberto Chiariello spiega: “Mazzarri ha saputo capire di dover fare un bagno di umiltà rispetto al passato, in cui i suoi limiti comunicativi lo hanno penalizzato. Si è messo al servizio del Napoli, ma è consapevole che durerà soltanto sei mesi. Servirebbe solo un miracolo per la sua conferma”.