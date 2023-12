Sinner-Leclerc, la rivelazione arriva a fine anno: nessuno lo sapeva

La clamorosa rivelazione che riguarda due campioni come Jannik Sinner e Charles Leclerc: nessuno lo sapeva fino a questo momento

Una rivelazione inaspettata che nessuno conosceva. Almeno fino a questo momento. In questi ultimi giorni si sta parlando anche della visita a sorpresa in Ferrari da parte del campione italiano del tennis, Jannik Sinner.

Il nativo di San Candido si è recato in quel di Maranello dove ha incontrato personaggi molto importanti appartenenti al mondo della Rossa. Tra queste Frederic Vasseur. Con il team principal ha avuto una lunga chiacchierata. Proprio il francese ha rivelato delle indiscrezioni a dir poco clamorose.

Sinner, la rivelazione di Vasseur non passa inosservata

In una intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘ il team principal della Ferrari ha raccontato i retroscena della piacevole visita del campione italiano nella scuderia. Non sono assolutamente mancati i complimenti nei suoi confronti. Parole di elogio per il classe 2001. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni a riguardo: “Una persona davvero in gamba. E’ stato un piacere ascoltarlo. Soprattutto dal punto di vista della competizione e sulla sua preparazione”.

Insomma, un bello scambio di vedute: sia da una parte che dall’altra. Per Vasseur si è concluso la sua prima stagione alla guida della Ferrari come capo del muretto. Nel Mondiale Costruttori la scuderia si è classificata in terza posizione. Ovviamente l’obiettivo, per la prossima stagione, è quello di sorprendere e magari far arrivare sul podio i propri piloti. Sempre in riferimento alla visita di Sinner ha dichiarato: “Abbiamo fatto un bel giro di tutta l’azienda. Abbiamo chiacchierato a lungo e gli ho anche proposto di fare una sessione al simulatore. Anche se non sono del tutto convinto sul fatto che possa entrare nella macchina visto che è molto alto (ride, ndr). Scherzi a parte, è stato un bell’incontro“.

Questi sono gli ultimi giorni di relax e di riposo per lo stesso Sinner. Dopo le festività natalizie riprenderà a lavorare duramente in vista della prossima stagione che lo vedrà protagonista.

Tutti gli occhi saranno puntati inevitabilmente su di lui, soprattutto dopo l’ultima vittoria della sua Italia ottenuta nella Coppa Davis. Il prossimo step successivo sarà quello di fare una bella figura in vista dell’Australian Open. Anche se, mai come in questo caso, la concorrenza sarà davvero alta. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e molti altri non gli daranno sicuramente vita facile.