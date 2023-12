Cecilia incanta il web: lo scatto è bollente

Cecilia Rodriguez regala emozioni ai suoi fan, la sua bellezza è in grande risalto per festeggiare il suo compagno Ignazio Moser.

Una scatenata Cecilia Rodriguez resta protagonista sui social. La sorella d’arte ha una grande presa sul pubblico mostrando abiti sempre più aderenti e fa un regalo anticipato ai suoi fan.

Il pubblico del web trova sempre spazio nel suo cuore per Cecilia Rodriguez, la statuaria modella argentina sa essere protagonista indiscussa in maniera sensuale. Il suo stile è apprezzato ed è diventato anche un modello di riferimento per molte adolescenti, Cecilia sa di esser abbastanza seguita in ogni sua mossa.

La sorella di Belen ha intanto un grande seguito on line, ha raccolto più di sette milioni di followers su Instagram e aumenterà notevolmente questi dati in futuro. Gli scatti pubblicati sono la garanzia di una forma fisica eccellente, le aderenze del suo corpo fanno sognare soprattutto il pubblico maschile.

Cecilia aderente, spettacolo garantito

L’occasione di mettersi in mostra arriva da una festa insieme al suo compagno Ignazio Moser, il loro rapporto prosegue per la gioia dei followers. Cecilia è ormai prossima alle nozze con il figlio del grande campione nel ciclismo italiano, la coppia è una delle più solide nel mondo dello spettacolo. Il feeling è confermato anche dalle foto on line con Cecilia che si mostra sempre più sensuale per la gioia dei fan da casa. L’ultimo scatto conferma la sua carica erotica, è difficile resistere a Cecilia.

Lo stato di forma resta al top, la modella Cecilia Rodriguez sa essere ammaliante con questo lungo abito bianco che ne mette in risalto una fisicità importante. La soubrette argentina è in evidenza, i social ne mettono in luce così la voglia di essere sempre protagonista: i commenti sul fisico pressoché perfetto abbondano e fanno diventare lo scatto virale sul web. Cecilia anticipa così il Natale, la festa per Ignazio Moser è un buon modo anche per mettersi in luce in vista del prossimo 2024.

La Rodriguez è al centro dell’attenzione in maniera costante. Gli ultimi giorni hanno mostrato Cecilia in due fasi particolari: prima in maniera sexy con uno scatto nella vasca da bagno e poi in versione familiare, occupandosi da zia della figlia di Belen. La modella argentina è così impegnata a 360 gradi e non nasconde proprio nulla a un pubblico italiano ormai sempre più innamorato di lei.