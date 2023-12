L’Inter ha fretta: deve firmare subito

L’Inter ha fretta e vuole chiudere quanto prima l’operazione con la firma sul contratto: il centrocampista deve decidere molto presto

L’Inter sa che non ha più tempo da perdere se vuole mettere al sicuro la posizione del giocatore. È infatti necessario avere quanto prima la firma, per poter chiudere l’affare a condizioni vantaggiose, perciò si deve trovare un punto d’incontro quanto prima. Ecco tutte le ultime novità.

L’Inter sta procedendo, in ottica mercato, per priorità. Senza dubbio adesso Marotta e Ausilio, con la sessione invernale, dovranno far fronte all’emergenza che si è venuta a creare sulla corsia di destra. L’operazione al tendine d’Achille terrà Juan Cuadrado fuori per circa tre mesi e, con Denzel Dumfries non al 100%, Matteo Darmian sta compiendo gli straordinari sulla fascia. Sarebbe perciò di grande aiuto avere un giocatore in più a disposizione.

Mentre si lavora su possibili colpi in entrata, il club non perde comunque di vista i rinnovi di contratto. Diversi sono i profili con cui si sta parlando in questo senso: a partire dal capitano Lautaro Martinez, passando per Federico Dimarco, Dumfries stesso, Nicolò Barella. Ma senza dimenticare Henrik Mkhitaryan, il cui contratto scadrà a giugno del 2024. Per lui però c’è più fretta. Ecco perché.

Calciomercato Inter, la proprietà di questi giorni è il rinnovo di Henrik Mkhitaryan. Ecco perché i nerazzurri hanno fretta

Il contatto di Henrik Mkhitaryan è in scadenza a giugno del 2024. L’armeno è però uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi, motivo per il quale l’Inter non vuole perderlo. L’idea è quella di prolungargli il contratto almeno per un’altra stagione e i colloqui con Rafaela Pimenta, sua agente, sono in corso. Ma il club adesso ha decisamente fretta. Il motivo? Il Decreto Crescita.

Il cosiddetto Decreto Crescita con il prossimo anno sarà abolito e i club di Serie A non potranno più sfruttare i vantaggiosi sgravi fiscali che questo ha per anni previsto. L’idea dell’Inter è perciò ora quella di rinnovare il contratto del suo numero 22 ancora in questo 2023 per approfittare ancora dei vantaggi appunto.

A questo proposito, Piero Ausilio in prima persona aveva qualche giorno fa dichiarato: “Stiamo accelerando di più con Mkhitaryan per ovvi motivi, cercando di accontentare tutti”. Ma la fumata bianca dovrebbe arrivare in questo senso in tempi davvero strettissimi. Si tratterebbe a quel punto di un vero e proprio ‘miracolo di Natale’ per tutti i tifosi nerazzurri.