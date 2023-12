Verstappen in pista con una Ferrari: è successo davvero

Mancano poco più di due mesi all’inizio del mondiale di Formula 1 e l’uomo più atteso è il campione iridato in carica Max Verstappen

Tutti contro Verstappen o Verstappen contro tutti. Sta di fatto che il mondiale di Formula 1 del 2024, che prenderà il via il 2 marzo prossimo sul circuito del Bahrain, si può trasformare in un’altra probabile corsa solitaria del pilota olandese il cui obiettivo dichiarato è la conquista del quarto titolo iridato consecutivo.

In questo periodo il campione del mondo in carica si sta godendo dei giorni di vacanza, necessari a riprendere fiato dopo una stagione lunga e faticosa e a recuperare energie preziose in vista del prossimo anno. Verstappen non è però quel tipo di atleta che se ne sta in panciolle senza muovere un dito e proprio perché in vacanza si è concesso lo sfizio di scendere di nuovo in pista.

Il ‘dolce far niente‘ non si addice granché al fenomeno di Hasselt che proprio qualche giorno fa, prima di immergersi nelle festività natalizie, è volato in Portogallo e precisamente sul classico circuito del Portimao.

Il tre volte campione del mondo di Formula 1 in quest’occasione è salito a bordo della fiammante 296 GT3, la Ferrari del team Verstappen.com che partecipa al campionato DTM, il Campionato Tedesco Turismo.

Super Max non si è limitato a compiere qualche giro a livello dimostrativo, ma ha effettuato un vero e proprio test sotto lo sguardo attento dell’onnipresente papà. l’ex pilota di Formula 1 Jos Verstappen.

Al termine di una giornata così impegnativa il pilota della Red Bull ha espresso la sua soddisfazione per aver riassaporato il piacere della guida: “Grande essere di nuovo in pista, test con Verstappen Racing“.

Verstappen alla Ferrari, la suggestione manda in estasi i tifosi

Ha fatto una certa impressione vedere Verstappen al volante di una vettura targata Maranello. Del resto quella del possibile approdo del campione olandese nella scuderia modenese è una suggestione che non è mai del tutto tramontata.

Lo stesso team principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur, non ha mai smentito del tutto un’ipotesi del genere: “Non è ancora il momento per parlarne, ma comunque mai dire mai“.

Verstappen piace parecchio in casa Ferrari ma i tempi perché nasca una trattativa tra le parti non sono ancora maturi. Il campione del mondo si sente legato alla Red Bull dove intende restare per almeno altre due stagioni. Poi si vedrà.