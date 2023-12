Inter: Marotta pesca in Belgio, si chiude per il centrocampista

L’Inter inizia ad essere molto attiva sul calciomercato e Marotta è pronto a pescare in Belgio. Ecco le ultime.

Se in campionato il dominio nerazzurro continua, dall’altra parte l’Inter lavora per rendere la rosa ancora più competitiva. E per questo motivo nelle prossime settimane alcune trattative potrebbero entrare nel vivo.

Secondo quanto riferito da FcInterNews.it, Marotta sembra essere pronto a piazzare un colpo di calciomercato in Belgio. Il centrocampista piace molto ai nerazzurri e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se addirittura si anticiperà l’operazione oppure si aspetterà la fine di una stagione che è ancora molto lunga.

Calciomercato Inter: Marotta guarda in Belgio, ecco chi arriva

Marotta guarda con attenzione in Belgio per cercare di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico ha chiesto dei rinforzi importanti per riuscire a rendere la squadra ancora più competitiva e per questo motivo la dirigenza è al lavoro per cercare di dare al tecnico dei giocatori in grado di poter ambire a traguardi importanti in futuro e non solo nell’immediato presente.

Per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso e quindi a presto non ci resta che attendere le prossime settimane per cercare di individuare i giocatori in grado di alzare la qualità della rosa. L’ultimo nome è quello di Dwomoh del Brugge. Il centrocampista è un classe 2004 che piace ai nerazzurri e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca.

Si tratta di calciatore di assoluta qualità e dal futuro roseo e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine Inzaghi potrà contare su di lui oppure ci sarà un cambio di strategia.

L’Inter pensa a Dwomoh

Il nome di Dwomoh è accostato all’Inter ormai da tempo e i nerazzurri potrebbero decidere di fare il sondaggio per portarlo in nerazzurro magari direttamente a giugno. Ma non è da escludere neanche la possibilità di un anticipo considerando anche la concorrenza e la necessità magari di trovare un accordo nel giro di poco tempo.