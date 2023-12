Rifiuto secco, vuole il Milan: tifosi rossoneri in estasi

I tifosi rossoneri si sono sentiti ampiamente lusingati dalle parole di questo giocatore. Un vero e proprio attestato di stima per il Milan

Avere dei giocatori che siano fedeli alla maglia che indossano al giorno d’oggi è un requisito davvero difficile da trovare. Non per questo giocatore del Milan, che grazie alle sue parole lusinghiere ha mandato in estasi una tifoseria intera.

Compito decisamente non facile, considerato quanto esigente sia la piazza rossonera. Nella miriade di giovani che si stanno imponendo a suon di personalità e prestazione convincenti, questo nome su tutti potrà andare incontro ad un discreto upgrade in termini di visibilità.

Milan, parole al miele da parte del giocatore

Uno dei nomi che stanno meglio figurando in questa prima parte di stagione è quello di Tijjani Reijnders. Il giovane olandese ha avuto un inizio difficoltoso, complici delle lievi difficoltà di adattamento più che perdonabili. Poi, una volta ingranata la marcia, le sue già evidenti qualità sono emerse immediatamente.

Dal punto di vista numerico il classe 1998 ha siglato due reti e fornito un assist per i suoi compagni. Ciò che però cattura l’occhio non è la sua media realizzativa, per quanto possa essere notevole ma al contempo migliorabile. Ad aver fatto innamorare i suoi tifosi di lui sono le sue giocate in mezzo al campo.

Si tratta infatti di un giocatore completo sotto ogni punto di vista. Ha una discreta confidenza col gol, possiede un’ottima tecnica e si fa sentire anche e sopratutto in fase di recupero palla. Inoltre è anche uno degli infaticabili di mister Pioli, con ben 1.917 minuti giocati. È il secondo giocatore più impiegato in rosa, dietro soltanto a Tomori (1.926).

Non ci sono soltanto motivi calcistici per amarlo, ma anche e soprattutto caratteriali. In una recente intervista l’ex AZ ha detto che in estate ha preferito unirsi ai rossoneri, arrivando addirittura a “snobbare” l’offerta ricevuta dal Barça poiché meno adatto alle sue caratteristiche, citando testualmente quanto detto dal diretto interessato.

Nonostante la tradizione blaugrana sia rinomata in tutto il mondo, il giocatore ha giustamente riconosciuto lo stesso merito anche al club milanese, unendosi a loro in una frizzante sessione estiva. Una preferenza non da poco, che testimonia non solo la grandezza di un club storico, ma anche il forte attaccamento alla maglia di Reijnders.

Cosa al giorno d’oggi non scontata, viste soprattutto le recenti clamorose partenze di cui il Milan si è malauguratamente dovuto fare carico. E chissà che a San Siro non nasca una nuova bandiera.