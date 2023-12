Passa la Roma all’Olimpico, panettone amaro per Mazzarri

Tensione alle stelle e tre punti che terminano nella cassaforte giallorossa. Così si riassume la sfida dell’Olimpico tra Roma e Napoli: i capitolini ritrovano la via della vittoria grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku. I partenopei, dalla parte opposta, lasciano ampio spazio al nervosismo che gli costa due espulsioni e il ko finale.

Un 2-0 voluto, sudato e ottenuto per gli uomini di Josè Mourinho che ben sfruttano la superiorità numerica e affondano il colpo nella seconda frazione di gioco. Mazzarri torna alle pendici del Vesuvio a mani vuote, per il Napoli è la sesta sconfitta in campionato.

Intensità e agonismo per una sfida che vale il provvisorio sesto posto in classifica. Il Napoli parte meglio, possesso palla e redini del gioco in mano. La Roma però, appare più cinica in fase offensiva e in più occasioni sfiora il vantaggio. Belotti e Lukaku lanciano in avanti uno spumeggiante Bove. Al 17’ è proprio lui a centrare la traversa che ancora trema. Poi l’errore davanti a Meret a pochi passi dalla porta. Nessun affondo concretizzato per una prima frazione di gioco che termina a reti bianche.

Tutto cambia nel secondo tempo. In avvio di ripresa si intravede un buon Napoli, ma al 66’ gli azzurri cambiano rotta per poi precipitare in un tunnel senza uscita. Politano reagisce malamente alla trattenuta di Zalewski, reazione verosimilmente ingenua che gli costa il rosso. Equilibri totalmente spezzati. Mourinho aumenta il caro offensivo in avanti e al 76’ un triplice tentativo con Azmoun, El Shaarawy e Pellegrini termina con la rete di quest’ultimo. Finale infuocato con Osimhen che raggiunge Politano negli spogliatoi per due interventi in ritardo che gli costano il rosso. Napoli in nove e Roma che firma il raddoppio al 96’ con Lukaku grazie a un veloce contropiede.

La Roma torna a sorridere dopo il ko di Bologna che ha fatto storcere il naso a molti. Mourinho sotto l’albero ritrova il sesto posto e guarda fiducioso all’Europa. Per Mazzarri, invece, il panettone avrà un sapore più amaro del previsto.