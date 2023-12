Tennis, è fatta: rientra, finalmente

Il mondo del tennis è pronto a riaccogliere la sua campionessa, oramai non ci sono più dubbi in merito: finalmente!

Una notizia che tutti i tifosi e gli amanti di questo meraviglioso sport stavano attendendo da un bel po’ di tempo. Proprio nelle ultime ore è arrivata la conferma. La campionessa è pronta a ritornare in pista e a dire la propria. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Emma Raducanu è pronta a ripartire.

In merito al suo rientro ci sono delle importantissime novità che riguardano anche altro. Ovvero? Non sarà sola, ma con il suo ex coach junior, vale a dire Nick Cavaday. Notizie che stavano iniziando a circolare nell’aria già da un bel po’ di tempo, fino a quando non è arrivata la conferma ufficiale che tutti stavano attendendo.

Tennis, la Raducanu è pronta a ripartire: quante novità

Il suo nome è diventato fin troppo famoso grazie ad una competizione in cui è stata l’assoluta protagonista. Ovviamente stiamo parlando dell’US Open del 2021. Tanto da partire alle qualificazioni quando non aveva ancora compiuto i 19 anni. Solo che quella è stata la sua unica soddisfazione da quando ha intrapreso questo sport. L’unico titolo del Grande Slam dove ebbe la meglio contro la collega canadese Leylah Fernandez.

Da quel momento in poi, però, la sua avventura tennistica è andata sempre di più in salita. La 21enne non è riuscita a trovare quella stabilità tale da confermarsi ad alti livelli. Non per colpa sua visto che, comunque, è stata vittima di particolari infortuni che ne hanno delimitato la sua crescita professionale. Adesso, però, sono in arrivo delle importanti novità che la riguardano. In primis quella di un ritorno al passato sulla sua panchina.

Poco prima di iniziare la sua avventura nell’Australian Open in quel di Melbourne, la classe 2002 farà il suo esordio (il prossimo anno) in Nuova Zelanda al torneo di Auckland. In questi ultimi giorni si sta allenando a Londra per ritrovare la sua migliore forma. Lo sta facendo proprio con il suo ex allenatore, Nick Cavaday. Non era da sola visto che, insieme a lei, era presente anche l’ex tennista professionista indiano Somdev Devvarman.

Manca ancora l’ufficialità in merito al ritorno del suo ex coach, ma non ci sono più dubbi. Il suo sarà un duro compito visto che, nelle ultime stagioni, la Raducanu è stata parecchio deludente. Inoltre resta anche da capire se i due lavoreranno ad un progetto lungo oppure si tratta solamente di una collaborazione per preparare al meglio il prossimo torneo australiano.