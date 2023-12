Accordo col Barcellona e Juve ko: 30 milioni

Accordo ad un passo tra il Barcellona ed il calciatore, niente da fare per la Juventus che ci aveva provato fino alla fine

A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto il trasferimento del nuovo gioiello del calcio si effettuerà sulla base di almeno 30 milioni di euro. Una cifra importante quella che i blaugrana sono intenzionati a spendere per il talentino che bene sta facendo nel proprio Paese. Non una buona notizia per il ds bianconero Giuntoli che ci aveva sperato.

Claudio Echeverri, nuova stella del calcio argentino, sta per arrivare in Europa e lo sta per fare vestendo una delle maglie più importanti della storia del calcio come quella del Barcellona. La Juventus lo aveva seguito a lungo, ma a quanto pare non hanno alcuna intenzione di arrivare a quella cifra che è stata stabilita dal club detentore del cartellino.

Juventus, che beffa: la nuova stella del calcio approda al Barcellona

Iniziano ad arrivare delle importanti conferme dalla Spagna: il Barcellona non ha alcuna intenzione di perdere altro tempo e vuole chiudere, a tutti i costi, per puntare dritto su Claudio Echeverri. La nuova stella del calcio e del River Plate sta facendo impazzire non solo i suoi tifosi, ma tutta l’Argentina con i suoi numeri e le sue giocate. Classe 2006, nativo di Resistencia, è considerato un vero e proprio “crack”.

Già stella della nazionale Under 17 del suo Paese non vede l’ora di effettuare il grande passo con quella dei grandi. Anche se ci vorrà ancora un altro po’ di tempo. Nel frattempo, però, un altro passo in avanti in Europa è stato fatto. I catalani vogliono lui per rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Nulla da fare, quindi, per la Juventus che si era provata ad inserire nella corsa per il 17enne. L’offerta del club di Laporta, però, non potrà mai essere raggiunta.

Proprio dalla Spagna fanno sapere che l’affare è ad un passo. Il Barcellona è pronto a pagare la clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro. Una cifra che, però, potrebbe aumentare addirittura a 30 nel caso in cui dovessero ottenere una migliore dilazione per il pagamento del cartellino dell’atleta. A questo punto Giuntoli è pronto ad orientarsi su altri talenti sudamericani visto che diventa sempre più difficile rientrare in corsa per il giocatore. Anche perché i blaugrana avrebbero raggiunto un accordo di massima con il ragazzo.