Colpo Inter, Marotta pesca in Serie A: affare da 15 milioni

Il colpo di mercato dell’Inter potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A: affare da 15 milioni di euro, Marotta non se lo lascia scappare

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna non può non bruciare all’Inter che ora, però, è chiamata a guardare al futuro con positività, al netto della pronta reazione col Lecce.

Nonostante non riusciranno a difendere il titolo vinto nella passata stagione, i nerazzurri sanno di star disputando un’annata positiva, essendo primi in campionato e agli ottavi di Champions League e non devono commettere l’errore di farsi prendere dallo sconforto. In più, a gennaio la squadra di Inzaghi disputerà la Supercoppa Italia, trofeo che ora vorrà portare a casa e ci sono ancora grossi margini di rendere la stagione più che positiva.

Anche a livello di mercato l’Inter deve pensare a futuro e a gennaio sono previsti degli innesti per rendere ancora più profonda una rosa già di grande qualità. I nerazzurri, però, vogliono anticipare i tempi e Beppe Marotta sta già pensando anche alla prossima sessione estiva, quando avrà il suo bel da fare nel ringiovanire il reparto difensivo dove l’età media è molto alta. E per farlo, l’ad nerazzurro starebbe pensando ad un giocatore di Serie A, ovvero Nehuen Perez dell’Udinese.

Inter, occhi su Nehuen Perez per l’estate: pronti 15 milioni di euro

A fine stagione, soprattutto qualora dovessero arrivare dei trofei, è probabile che all’Interpossa esserci una piccola rivoluzione e la difesa è quella che potrebbe subire maggiori cambiamenti. Il reparto difensivo nerazzurro ha un’età media molto alta e potrebbe esserci anche la cessione di Bastoni che ha attirato e sta continuando ad attirare l’attenzione di molti club, pronti ad andare all’assalto.

Beppe Marotta non vuole farsi trovare impreparato e ha già messo al vaglio alcuni profili in vista della prossima estate. Uno di questi porta il nome di Nehuen Perez, difensore dell’Udinese che ha disputato una prima parte di stagione più che positiva a livello personale sebbene i friulani non stiano vivendo una delle loro migliori annate.

Il difensore spagnolo ex Atletico Madrid è un nome che stuzzica molto Marotta che potrebbe convincere l’Udinese con un’offerta da circa 15 milioni di euro, considerato che i bianconeri lo hanno pagato solo 5 milioni di euro.

Va detto, però, che la cifra per portare via Perez dall’Udinese potrebbe abbassarsi qualora il club friulano dovesse retrocedere in Serie B e l’Inter continuerà a seguire con attenzione questa pista che potrebbe improvvisamente diventare calda. Prendendo l’argentino l’Inter si assicurerebbe non solo un giocatore che conosce bene la Serie A, ma anche uno dei talenti più interessanti in circolazione del nostro campionato.