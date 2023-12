Elisabetta Canalis stupisce ancora: l’outfit è da urlo

By

Elisabetta Canalis accende i fan anche per Natale, i suoi ultimi scatti confermano l’innata bellezza dell’ex velina

Il momento è d’oro per Elisabetta Canalis, la sua presa sul web è sempre più importante. Le foto sul suo profilo stanno diventando virali proprio perché il tempo per lei sembra non passare mai.

Il periodo natalizio sta un po’ scatenando tutte le influencer e le protagoniste della scena italiana. Elisabetta Canalis rilancia la sfida: l’ex velina è sempre molto determinata e sa ancora distanziare la concorrenza con immagini che spiazzano e fanno il giro del mondo.

Il pubblico italiano le è rimasto molto affezionato. I tempi di Striscia la notizia sono ormai lontanissimi così come quelli da co-conduttrice del festival di Sanremo. Elisabetta Canalis ora si alterna tra Italia e America puntando una parte delle sue carte sul web. Lo spettacolo per i fan resta comunque garantito ad alta qualità.

Elisabetta Canalis trasparente, fan in delirio

La modella, attrice ed influencer di origini sarde in questo caso ha pubblicizzato tramite i suoi canali social l’ultimo modello di un noto marchio di telefonia. L’occasione migliore è stata quella di fare subito un selfie e mostrare così le qualità del telefono al pubblico. Lo scatto è riuscito alla perfezione a giudicare dai giudizi positivi dei fan tra i commenti. Il pubblico apprezza e rilancia, le trasparenze di Elisabetta sono davvero hot.

La Canalis davanti allo specchio si mostra in forma, e l’accenno di decolleté basta e avanza per infiammare il pubblico maschile. Il fisico della showgirl è ormai modellato da anni di allenamento con la kick boxing e con una rigida dieta alimentare. I risultati, al momento, premiano la scelta di vita della Canalis, e la forma supporta tutte le sue attività e il pubblico rimane estasiato come nel caso di questi ultimi scatti. Italia e America sono ormai ai suoi piedi, la bella Elisabetta ha un pubblico ormai internazionale.

I 3,5 mln di followers raggiunti su Instagram sono una base solida che le consente di avere sempre costanti attenzioni. I brand pubblicitari sanno così di poter fare affidamento su una donna più che conosciuta nel mondo dello spettacolo e ben seguita dai fan in ogni sua mossa. L’attesa ora è tutta riversata verso i giorni festivi con la bella Canalis che riscalda l’ambiente sui social.