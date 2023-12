No Juve, no Milan: per Zirkzee si è mossa un’altra big italiana

Il gioiello in forza al Bologna, Joshua Zirkzee, piace a tutti: non solo a Milan e Juventus, ma anche a un’altra big del calcio nostrano

Un nome e un cognome: Joshua Zirkzee. Un calciatore non nuovo a giocate eccellenti come quelle viste a San Siro negli ottavi di Coppa Italia contro l’Inter. Non lo si scopre di certo oggi il centravanti olandese, arrivato al Bologna dal Bayern Monaco la stagione scorsa.

Con l’addio di Marko Arnautovic, Thiago Motta non ha avuto dubbi concedendogli le chiavi dell’attacco sin dall’inizio, perché già consapevole delle incredibili qualità del classe 2001, ben dimostrate in vari momenti della stagione scorsa.

Contro l’Inter e in una partita importante per una squadra come il Bologna, ha dimostrato con due sole giocate di saper interpretare il ruolo come pochi altri attaccanti al mondo: prima ha sfoderato un tacco per la rete del pareggio di Beukema e dopo un tunnel ai danni di Acerbi che ha aperto la strada al 2-1 finale di Ndoye.

Molti lo osservano ma solo una squadra potrà aggiudicarselo, anche se non è escluso che possa rimanere nel capoluogo emiliano per un’altra stagione. Difficile, ma non affatto impossibile.

Napoli, sogno Zirkzee per il post Osimhen

Intanto, sulle sue tracce si muovono le big italiane, Juve e Milan comprese, che hanno manifestato interesse sia per il 21enne olandese che per l’allenatore Thiago Motta, considerato ad oggi uno degli astri nascenti della panchina in Serie A.

Il direttore sportivo Giovanni Sartori, uno dei primi a credere nelle qualità del ragazzo dopo averlo visto all’opera nel settore giovanile del Bayern Monaco, vanta una clausola rescissoria di oltre 40 milioni di euro, che diverrà attiva a partire dal luglio 2024. Per il momento Zirkzee rimane incedibile, i tifosi bolognesi possono stare tranquilli.

Ma la clausola rescissoria potrebbe in un certo senso decidere il suo destino, con il Napoli che potrebbe bussare alla porta con i 40 milioni tra le mani. Se Osimhen verrà venduto in estate, ipotesi alquanto probabile dopo aver quasi raggiunto il tanto agognato rinnovo di contratto, Zirkzee potrebbe essere uno dei candidati a prenderne il posto sebbene abbia caratteristiche differenti rispetto al numero nove nigeriano.

Valutazioni in corso, tenendo presente che anche la Premier League osserva con attenzione le prestazioni del centravanti scuola Bayern. Sia West Ham che Aston Villa infatti avrebbero fatto un sondaggio sull’olandese.