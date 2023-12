Scippo a Inter e Milan: arriva l’offerta della Lazio

La Lazio avrebbe fatto la sua offerta per il giovane giocatore e ora i capitolini sono in pole per aggiudicarsi le sue prestazioni. Scippo a Inter e Milan

A breve si aprirà la sessione di mercato invernale e tutte le squadre saranno chiamate a dire la loro per prendere elementi di completamento alla rosa. Non c’è singola squadra in Serie A che non ha bisogno di innesti, negli svariati ruoli. A partire dall‘Inter, nonostante la stagione perfetta (Coppa Italia a parte) fin qui disputata.

Ai nerazzurri occorrerebbe un difensore, magari un centrale ma andrebbe bene anche un esterno, essendoci lì la coperta corta. Parlando di squadre a cui servono innesti difensivi come il pane possiamo guardare in casa dell’altra milanese, il Milan di Pioli. Il tecnico rossonero spesso si è trovato senza più centrali da dover schierare, con una retroguardia rimaneggiata.

Beffa del destino quando il sereno sembrava star tornando contro la Salernitana si è fermato anche Tomori, l’unico arruolabile e sano nell’ultimo periodo. Una maledizione quella degli infortuni muscolari in casa rossonera.

Scippo a Inter e Milan, Lazio pronta a mettere la freccia

Entrambe le squadre sembravano aver individuato lo stesso profilo sul quale eventualmente scommettere ma sembra che la Lazio sia stata più veloce e ora è in odore di beffa alle due competitor. L’offerta del club di Lotito è arrivata ed è pronto a soffiare il difensore a Milan e Inter.

Il giocatore in questione è il giovane Nicolas Valentini, difensore classe 2001 del Boca Juniors. A dire il vero la Lazio segue l’argentino da tempo e probabilmente per questo ha un canale preferenziale nella scelta del giocatore. La società capitolina è pronta a sferrare il colpo decisivo e avrebbe già anche presentato un’offerta per il difensore.

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur la cifra che i capitolini sarebbero pronti a versare nelle casse del club argentino è di circa 5 milioni di euro. In questo modo si può battere la concorrenza di Inter e Milan a meno di improvvisi e nuovi sorpassi.

Anche la Lazio, come noto, ha bisogno di infoltire la linea difensiva visto che Romagnoli è alle prese con continui problemi fisici, Casale non è più quello dell’anno scorso e Gila non convince. Quest’ultimo, in caso di nuovo arrivo, potrebbe uscire a gennaio. Anche se nelle ultime gare Sarri ha iniziato a dargli una certa continuità e ora è di nuovo tutto in bilico.

