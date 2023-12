Boxing Day in cadetteria: i risultati di Santo Stefano

La Serie B saluta il 2023 e lo fa nel giorno di Santo Stefano. Il Boxing Day in cadetteria riserva riserva grande spettacolo. Il Parma continua la marcia inarrestabile verso la A, annienta il Brescia per 2-0 e vola a +6 su Como, vittorioso 2-1 sul Cosenza, e Venezia che rimedia solo un 2-2 con la Feralpisalò.

Il Palermo chiude l’anno con un successo in extremis, al 97’ si impone 3-2 sulla Cremonese. Pari e patta per Samp-Bari, Spezia-Modena e Ternana-Pisa, tutti per 1-1. Un punto a testa anche per Ascoli e Cittadella che termina a reti inviolate. 1-0 per la Reggiana sul Catanzaro e tre punti d’oro per il Lecco che rimedia un ottimo 2-1 contro il Sudtirol.