Le Donatella super bollenti: Instagram in tilt

Le Donatella si rilanciano in maniera sexy sui social, il messaggio festivo delle sorelle Provvedi scatena l’entusiasmo dei fan.

Un duo davvero sensuale quello delle Donatella, il duo di sorelle milanesi ormai sta diventando sempre più protagonista sui social. Le foto scattate mandano in visibilio il pubblico proprio durante le festività.

La versatilità delle due sorelle sta diventando un fattore importante nello spettacolo italiano. Giulia e Silvia Provvedi stanno prendendo la ribalta sui social, la loro verve è apprezzata dai fan, partendo da quanti avevano apprezzato il duo esclusivamente in campo musicale.

Le Donatella emersero in un reality musicale, il duo aveva richiamato sin dal loro nome l’idolo Donatella Rettore e sembravano poter emulare anche Paola e Chiara. Le due sorelle Provvedi, però, hanno diversificato i loro interessi, partecipano con entusiasmo alle trasmissioni televisive e sanno essere anche sensuali sui social.

Donatella di fuoco, lo scatto è virale

La partecipazione ai programmi Mediaset è particolarmente apprezzata dai fan. Nelle scorse settimane la loro presenza a Ciao Darwin è stata apprezzata, hanno partecipato nella categoria delle influencer con buon merito. Le Donatella dimostrano di essere piene rappresentanti di questa categoria e lo confermano con scatti che lasciano senza fiato. Il pubblico, in queste ore di feste e relax, hanno così posto l’attenzione sul profilo Instagram: Silvia e Giulia Provvedi infiammano gli italiani.

Lo scatto in bianco e nero scatena così tutta la sensualità delle due artiste milanesi. Avevano stupito, nei giorni scorsi, con i video dei loro allenamenti e ora rilanciano direttamente guardando e ammiccando davanti all’obiettivo. Le foto in intimo confermano come il duo milanese resta al top della forma, la palestra quotidiana mostra effetti fisici davvero da apprezzare e ben messi in evidenza anche dai complimenti dei fan. I social risaltano così le Donatella, i numeri salgono sempre più: ben 1,4 milioni di followers seguono le gesta del duo su Instagram.

I fan aumentano nel corso del tempo e nel 2024 ci sarà un altro grande slancio con la loro partecipazione ad Avanti un altro. Nel game show di Canale 5, che andrà in onda nelle prossime settimane, la presenza è confermata restando le protagoniste nelle domande inerenti al web e al mondo dello spettacolo. Nei giorni scorsi qualche foto postata ha spoilerato la prossima messa in onda della trasmissione: le sorelle che avevano in mano proprio una cartella con il logo del programma.