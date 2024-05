Berrettini, batosta devastante: non ci riuscirà più

Matteo Berrettini non ci riuscirà più, è arrivato un nuovo annuncio preoccupante per il tennista azzurro

In tanti tra gli appassionati di tennis e gli addetti ai ritengono che ormai Matteo Berrettini non possa più tornare a livelli elevati, altri invece ci sperano ancora. Di certo, le premesse non sono affatto entusiasmanti. Il tennista romano, che lo scorso 12 aprile ha compiuto 28 anni, sta faticando tanto a ritrovare la miglior condizione sia dal punto di vista fisico che mentale.

Il trionfo a Marrakech gli ha ridato sicuramente un po’ di entusiasmo, dopo il lunghissimo calvario generato dai reiterati infortuni. Tutto ciò, inevitabilmente, lo ha appesantito molto sotto l’aspetto psicologico e poi diventa alquanto complicato risalire la china nel giro di qualche mese.

Berrettini è anche uscito dalla top 100 del ranking mondiale Atp di recente, a dimostrazione di quanto sia difficile il momento che sta passando. Ora lo scenario è tornato ad essere nebuloso e ricco di dubbi. L’ultimo match risale al 9 aprile, quando scese in campo nei 32esimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, perdendo contro il serbo Kecmanovic.

Durante questo match Berrettini è apparso assai stanco e provato dopo le fatiche di Marrakech, ma era difficile rifiutare la wild card valida per il torneo monegasco. In seguito, a qualche giorno di distanza, Berrettini ha preferito rinunciare all’Atp 250 di Monaco di Baviera. Stesso discorso per quanto concerne il torneo andato in scena in quel di Madrid al quale non ha partecipato per una tonsillite.

Berrettini, lo scenario non è dei più favorevoli

Il pensiero adesso va agli Internazionali di Roma che prenderanno il via venerdì 10 maggio e proseguiranno fino alla finalissima del 17. Negli ultimi giorni Berrettini non ha più dato notizie sulle proprie condizioni fisiche, in più sui suoi canali social ha scelto di percorrere la strada del silenzio.

Dettagli che contribuiscono ad alimentare lo stato d’ansia dei tifosi in vista dell’appuntamento all’ombra del Colosseo. A peggiorare la situazione c’è l’infortunio di Jannik Sinner che ha già annunciato il suo forfait dal Foro Italico.

Intanto l’ex giocatore Luca Bottazzi ha rilasciato una forte dichiarazione su Berrettini in un’intervista concessa al portale ‘Mowmag.com’. Bottazzi è stato piuttosto esplicito nella sua analisi: “Berrettini ora mi sembra la controfigura del Berrettini che si è messo in mostra a Wimbledon“.

Poi si lascia andare ad una previsione non certo favorevole: “Non sono un mago, ma mi sento di dire che lui non tornerà mai più tra i primi dieci del mondo“. Un punto di vista condivisibile anche se nessuno ovviamente ha la verità in tasca. Sarà il campo ad emettere ogni verdetto, come sempre.