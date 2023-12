Milan, sarà un calciomercato di vera riparazione

Incassato l’ennesimo risultato deludente all’Arechi contro la Salernitana, il Milan guarda con urgenza al marcato invernale. La sessione di gennaio per il Diavolo sarà una vera e propria finestra di riparazione. La situazione infortuni in casa Milan è sempre più preoccupante. Ieri, infatti, è arrivato il 31° infortunio per i rossoneri e la vittima è stata Fikayo Tomori, ovvero uno dei pochi giocatori del Milan ad essere rimasti sani fin da inizio stagione.

MILAN, PRIORITÀ CENTRALE

Per l’infortunio del centrale inglese, quelli lunghi che hanno colpito Thiaw, Kalulu, Pellegrino e l’inaffidabilità di Kjaer, il Milan dovrà inevitabilmente accendere un grande faro sul mercato dei centrali. Difficile investire soldi a gennaio su un centrale affidabile e potenzialmente titolare. Il Milan però ne ha un bisogno disperato. I rossoneri stanno setacciando il mercato alla ricerca di un centrale.

Possibile che la società faccia anche un piccolo sforzo, ma niente di particolarmente oneroso, al punto che anche un prestito di Clement Lenglet, fuori dalle gerarchie di Emery all’Aston Villa, sembra difficile. Nel mirino del Milan, da tempo, ci sarebbe Lloyd del Bournemouth, ma pur essendo il mancino inglese in scadenza a giugno, difficilmente si muoverà prima di fine stagione. Più facile, invece, che il Milan riesca a convincere il Villarreal a sciogliere il contratto di prestito di Matteo Gabbia. Il prodotto del settore giovanile rossonera ha già esperienza in A e conosce l’ambiente. Non sarebbe ovviamente un acquisto che scalda i tifosi, ma un ritorno importante in assenza di quasi tutto il reparto titolare.

ROSSONERI ATTENTI AL CALCIOMERCATO DELLE PUNTE

Questo avvio di stagione a Milanello ha acceso anche un’altra spia, quella del centravanti. Senza Giroud, il Milan non gira. Okafor, per quanto sappia interpretare il ruolo, non ha il fisico per reggere il compito e comunque ha già subito diversi stop muscolari. Luka Jovic, che al momento sembra essere l’attaccante sorprendentemente più in forma, non sa fare reparto da solo. Al serbo serve una spalla accanto e infatti i suoi gol sono arrivati di fianco ad un compagno di ruolo.

Ecco perché il Milan lo sforzo economico sembra convinto di farlo in avanti e il nome individuato sarebbe quello del centravanti dello Stoccarda Serhou Guirassy. Autore di 17 reti in 16 partite in Bundesliga, il guineano sarebbe l’obiettivo numero del Milan. 27 anni e una carriera costruita tra Francia e Germania, Guirassy ha nel suo contratto una clausola da 17 milioni attivabile già quest’inverno e per questo, una volta convinto il calciatore sarebbe abbastanza facile per i rossoneri chiudere l’affare. Sullo sfondo, ma più difficile per via della chiusura del Montpellier ad una cessione c’è il nome del nigeriano Akor Adams. Quattro anni più giovane di Guirassy, Adams ha segnato 7 gol finora in Ligue1 (anche se è a secco dal 29 ottobre). Per lui però il club d’appartenenza non sembra aprire alla cessione invernale.