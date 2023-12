Berrettini può esultare: l’annuncio è una vera manna

Per Matteo Berrettini, a qualche giorno di distanza dall’ennesima tegola piombatagli in testa, arriva finalmente una buona notizia

Non sappiamo dove si trovi. Men che meno come stia. Se quelle circolate nei giorni scorsi fossero solo indiscrezioni prive di fondamento o se è vero, invece, che sta facendo i conti con un nuovo problema al piede. Matteo Berrettini è rimasto talmente scottato dai risvolti dell’eccessiva esposizione mediatica che, adesso, solo di rado batte un colpo sui social.

Il romano intendeva giocare a Brisbane, dove avrebbe dovuto disputare le qualificazioni, ma non sappiamo ancora se i suoi piani siano cambiati. Ne sapremo di più in queste ore, presumibilmente, considerando che le lancette corrono e che il sipario sta per alzarsi sulla nuova stagione.

Una stagione che dovrà e potrà essere determinante per il martello romano, reduce da una serie nefasta di imprevisti e di disavventure che hanno inciso, in maniera estremamente negativa, sulla sua carriera. Adesso è 92esimo nel ranking Atp, ma un eventuale ritardo sulla tabella di marcia potrebbe costargli caro e catapultarlo fuori dalla top 100. A meno che, s’intende, non riesca a giocare a Brisbane come previsto e a difendere, quindi, i punti collezionati lo scorso anno in occasione della United Cup.

Infortunio Berrettini, Volandri rassicura i tifosi

Qualche rassicurazione in merito, fortunatamente, sembra giunta nelle ultime ore. Non è stato Berrettini in persona, come detto, a ragguagliare i tifosi circa il suo stato di salute. Ci ha pensato qualcun altro, però, a dire qualcosa che potesse in qualche modo fare luce su ciò che sta succedendo in questi giorni.

A parlare di Matteo è stato Filippo Volandri, capitano della Nazionale azzurra, che è stato intervistato a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’oro al merito sportivo che si è svolta, nella giornata di venerdì, nella capitale. Tra una cosa e l’altra, ha riservato un passaggio proprio al campione romano, di cui è amico, consigliere ed anche grande estimatore.

“Non sono questi i problemi che preoccupano – ha detto Volandri in riferimento all’infortunio al piede che, secondo i rumors, avrebbe stravolto gli imminenti programmi dell’ex numero 1 d’Italia – Matteo è sereno e sta lavorando bene. Tempo al tempo e i risultati arriveranno”. Sembra voler dire, tra le righe, che non si tratta niente di allarmante e che farebbero meglio, i tifosi del romano, a dormire sonni tranquilli. E speriamo solo, a questo punto, che abbia ragione lui.