Gratis alla Roma: arriva il primo via libera

La Roma sonda il mercato, alla ricerca di rinforzi per Mourinho. Possibile un colpo dalla Premier League: ha chiesto la cessione

Riflette la Roma, in vista della sessione invernale. I colpi messi a segno nella scorsa estate non si sono rivelati sufficienti per costruire una rosa maggiormente competitiva rispetto al passato. Anzi, sotto certi aspetti, sono stati addirittura compiuti dei passi indietro. Da qui la decisione del club di intervenire, finanze permettendo, al fine di regalare ulteriori rinforzi a José Mourinho.

La priorità, in tal senso, consisterà nel potenziare il reparto difensivo orfano ormai da diverso tempo di Chris Smalling. L’ultima presenza in campo dell’ex Manchester United (3 in totale) risale al primo settembre. Da quel momento in poi il 34enne si è chiamato fuori per colpa di una fastidiosa tendinite. I tempi di recupero sono quanto mai incerti: possibile che il rientro avvenga a febbraio ma non è da escludere che il periodo ai box si prolunghi ulteriormente.

Una tegola mal digerita dal mister originario di Setubal, che da Smalling si aspettava maggiore spirito di sacrificio ed attaccamento alla maglia. Alla prolungata assenza dell’inglese andrà poi aggiunta quella temporanea di Evan Ndicka, che a breve saluterà i compagni per unirsi ai propri compagni di nazionale per iniziare la preparazione alla Coppa d’Africa.

Il direttore generale Tiago Pinto, di conseguenza, si è quindi attivato mettendosi a caccia di colpi low-cost capaci comunque di rafforzare il pacchetto arretrato ed ampliare le opzioni di scelta di Mourinho.

Roma, arriva il primo segnale: ha chiesto la cessione

Diversi i profili vagliati in questi giorni dal manager, tra cui quello di Malang Sarr di proprietà del Chelsea e mai impiegato fin qui da Mauricio Pochettino. Il divorzio tra le parti andrà in scena a gennaio: il 24enne infatti, stando a quanto riportato dal sito ‘Football Insider’, ha chiesto la cessione e vuole lasciare la Premier League il prima possibile. I Blues, dal canto loro, non si opporranno e sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative.

I giallorossi sono in piena corsa ma, nell’occasione, dovranno guardarsi dalla concorrenza di varie società turche. Nel mirino di Pinto c’è anche Leonardo Bonucci, scivolato a sorpresa fuori dalla formazione titolare dell’Union Berlino e non utilizzato in 2 delle ultime 3 gare affrontate dai tedeschi in campionato. L’ex Juve spinge per il rientro immediato in Italia, senza escludere uno sbarco alla corte di Mourinho. Sarà un gennaio quanto mai intenso per i capitolini.