Inter: Zhang nei guai, l’annuncio fa tremare i tifosi

Se in campo i risultati sono sicuramente positivi, la vicenda societaria continua a tenere banco in casa Inter. E l’ultimo annuncio fa tremare i tifosi.

In attesa di ritornare in campo per l’ultima dell’anno, l’Inter continua ad essere in attesa di novità dal punto di vista societario, ma le ultime non sono assolutamente positive.

Secondo quanto riferito da Il Giornale, Zhang sarebbe proprio nei guai ed ora i tifosi dell’Inter tremano. Per il momento è una indiscrezione che non trova conferme e per questo motivo la speranza è quella di non dover fare i conti con decisioni estreme che potrebbero cambiare il futuro nerazzurro.

Inter: brutte notizie per Zhang, i dettagli

Come ormai sappiamo da tempo, per Zhang il futuro è assolutamente tutto da scrivere. Il presidente cinese non vorrebbe cedere l’Inter e per questo motivo, secondo le continue indiscrezioni, sarebbe al lavoro per cercare di trovare l’accordo con le banche con l’obiettivo di rifinanziare il debito. Naturalmente la situazione non è ancora semplice e può succedere di tutto. La strada è lunga, ma le prossime settimane saranno decisive per avere un quadro molto più chiaro sul futuro del presidente nerazzurro.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter avrebbe un debito da 800 milioni di euro e rischierebbe il fallimento. Al momento Zhang non guarda assolutamente a questa ipotesi, ma la strada è lunga e può succedere praticamente di tutto. Non ci resta che aspettare a questo punto le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro sul futuro dello stesso club nerazzurro.

L’Inter spera di poter evitare il fallimento, ma per il momento può succedere ancora di tutto e nulla è da escludere. La strada è lunga e, quindi, una decisione definitiva sarà presa solamente nei primi giorni del prossimo anno considerando che poi dovranno esserci i tempi tecnici per un rifinanziamento del debito.

L’Inter è vicina al fallimento?

L’Inter sarebbe vicina al fallimento secondo Il Giornale anche se la strada è lunga e può succedere praticamente di tutto. L’obiettivo di Zhang è comunque quello di continuare con i nerazzurri. Naturalmente niente di certo e di ufficiale e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.