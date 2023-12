Juventus, via un big a prezzo scontato: che favore a Commisso

By

La strategia di mercato della Juventus prende corpo e ad approfittarne sarà la Fiorentina: sconto inaspettato

La storia ha raccontato spesso e volentieri di duelli e tradimenti. Ma anche di assi di mercato roventi, quelli imbastiti nel corso degli anni da Juventus e Fiorentina. Eterne rivali sul rettangolo verde ma spesso e volentieri ‘alleate’ nei tavoli che hanno portato a numerose operazioni.

La Juventus si è fatta ingolosire e nel corso del tempo ha fatto suoi, tra gli altri, talenti come Bernardeschi, Chiesa e Dusan Vlahovic. Solo per citarne alcuni che, ancora oggi, fanno discutere parecchio entrambe le tifoserie. Il campo, invece, parla della squadra di Italiano come una delle realtà più gradevoli. Al pari del Bologna, con la concretissima possibilità di puntare seriamente alla qualificazione alla prossima Champions League. D’altro canto, invece, i bianconeri punteranno ancora più sù visto che il sogno Scudetto è dietro l’angolo e la sfida all’Inter è solo agli inizi.

Per gennaio la Juventus dovrà quindi attingere da un tesoretto, sicuramente non troppo generoso, per permettere ad Allegri di avere a disposizione i rinforzi utili a tenere alta l’asticella sia dal punto di vista tecnico (il centrocampo accoglierà 1-2 nuovi volti) che da quello atletico.

Ma l’asse Juventus-Fiorentina – se si scalderà, come sembra – diventerà bollente durante la prossima estate. Proprio così, perché uno dei big bianconeri non rientra nei piani di Allegri e potrebbe cambiare definitivamente rotta con la Toscana nel suo futuro.

Colpo da urlo: lascia la Juve coi saldi

Ha avuto diverse esperienze difficili negli ultimi anni. Come quella in prestito al Liverpool dove finì, per i soliti malanni fisici, a fare tanta tribuna e a non giocare mai col gruppo di Klopp. Ma adesso la stella di Arthur Melo è tornata a brillare proprio con la maglia della Fiorentina.

Un calciatore rinato, padrone del centrocampo gigliato ed ormai già assolutamente indispensabile per mister Italiano. Arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, l’ex Barcellona ha già collezionato 24 presenze con 2 assist vincenti e delle prestazioni assolutamente convincenti. Tant’è che l’attuale allenatore della Viola, avrebbe chiesto a gran voce il riscatto del cartellino di Arthur dalla Juve.

I bianconeri, d’altro canto, non hanno mai avuto intenzione di tornare a puntare sul brasiliano che a questo punto potrebbe effettivamente rimanere in quel di Firenze a titolo definitivo. Al netto dell’accordo fissato a 20 milioni, da Torino potrebbe giungere uno sconto addirittura inatteso: la dirigenza bianconera potrebbe accontentarsi di 15 milioni, per la gioia dello stesso Commisso.