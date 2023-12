Bomba De Zerbi: clausola pagata e ritorno in Serie A

Bomba per Roberto De Zerbi: l’attuale allenatore del Brighton è pronto a ritornare in Serie A grazie al pagamento della clausola! I dettagli

Il futuro di Roberto De Zerbi potrebbe essere nuovamente in Serie A. L’attuale allenatore del Brighton, che in Premier League si trova benissimo, può vedere la sua clausola pagata da un club pronto a fare di tutto per riportarlo in Italia. Parliamo di un predestinato della panchina, probabilmente uno dei top allenatori italiani per i prossimi anni.

L’ex tecnico del Sassuolo è finito nel mirino del Milan che sta seriamente mettendo in discussione la panchina di Stefano Pioli. L’allenatore emiliano è al centro delle critiche per i tanti risultati altalenanti di questa stagione e adesso rischia tantissimo. L’esonero è una possibilità concreta, con la dirigenza che voleva dargli il benservito ma sarebbe stata fermata dai senatori dello spogliatoio. Non un bel Natale in casa rossonera, dove si guarda già al futuro.

Bomba De Zerbi, può tornare in serie A grazie al pagamento della clausola

Il sogno dell’attuale proprietà del Milan, così come di tutti i tifosi rossoneri è Antonio Conte. Tra l’altro l’unico allenatore disponibile già da oggi. L’idea, in caso di esonero di Pioli, è di affidargli subito la panchina oppure virare su Abate (magari in coppia con Ibrahimovic), attuale tecnico della Primavera, nel ruolo di traghettatore. A giugno tutte le strade portano a Conte. Sempre se le cose dovessero restare così nei quadri dirigenziali…

La rivoluzione in casa Milan, infatti, può riguardare anche la proprietà. Si parla di un fondo arabo pronto ad investire nel club e ad acquistare la società da Red Bird. Maldini potrebbe tornare in qualità di presidente con questa nuova dirigenza al quale piace moltissimo Roberto De Zerbi, come riferito da ‘Repubblica’, tanto da fare una follia per prenderlo e riportarlo in Italia, strappandolo al Brighton.

La clausola da dieci milioni di euro verrebbe eventualmente pagata ma rappresenta comunque un problema, essendo un prezzo bello alto, oltre all’ingaggio da riconoscere al tecnico. De Zerbi, come detto, si trova molto bene in Inghilterra e non lascerebbe a cuor leggero la Premier League. Per far rientro in Italia, seppur in un club blasonato come il Milan, devono esserci le giuste condizioni a partire da un progetto convincente. Gli arabi contano di metterlo sul tavolo.