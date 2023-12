Vazquez in Serie A: Juve beffata, firma con un’altra big

Il rinnovo di Ancelotti non cambia il destino di Lucas Vazquez. Juve beffata, il giocatore pronto a firmare con un’altra big.

Il futuro del Real Madrid è cambiato in panchina (Ancelotti verso il rinnovo ndr), ma per molti giocatori il destino sembra essere segnato e il rinnovo per Lucas Vazquez non è nei piani del club.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il futuro di Vazquez potrebbe essere in Serie A durante il calciomercato estivo e una squadra sembra essere davvero vicina a beffare la Juventus. I ragionamenti sono in corso ed entreranno nel vivo solamente a febbraio visto che stiamo parlando di un giocatore in scadenza.

Calciomercato: Vazquez in Serie A, ecco con chi firma

Il nome di Lucas Vazquez è stato accostato in più di un’occasione alla nostra Serie A, ma per il momento non si è ancora arrivati alla fumata bianca. Ora, però, la situazione è cambiata considerando che lo spagnolo è in scadenza e non sembra essere intenzionato a rinnovare il contratto con il Real Madrid. Le riflessioni sono in corso e per questo motivo nel giro di davvero poco tempo potrebbero esserci delle importanti novità visto che si tratta di un passaggio fondamentale.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter avrebbe individuato in Vazquez il giusto rinforzo di calciomercato a zero e per questo motivo i nerazzurri sono pronti ad accelerare per anticipare anche la Juventus. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Tutto può ancora succedere e vedremo cosa accadrà ad inizio del nuovo anno.

Tutto può ancora accadere considerando che, almeno per il momento, il calciatore non ha preso una decisione importante. Stiamo parlando di un trasferimento a zero e per questo motivo va convinto solamente lo spagnolo e non il Real Madrid, che non ha intenzione di rinnovare il contratto.

Mercato: Inter e Juventus su Vazquez

L’Inter è pronta a sfidare la Juventus sul calciomercato per Lucas Vazquez. Il calciatore piace molto ai nerazzurri e Marotta dovrebbe affondare il colpo già nelle prossime settimane considerando che Dumfries è destinato a lasciare Milano per iniziare una nuova esperienza. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro sulla vicenda.